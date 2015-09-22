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Dünya

Somali’de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınında patlama: 6 ölü

BBC, patlamada hayatını kaybedenler arasında bir de Türk vatandaşı bulunduğunu aktardı

Fotoğraf: Abdifatah Faisal / BBC

22 Eylül 2015 00:43

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık ofislerinin yakınında bir araca yüklü bombanın patlaması sonucunda 6 kişinin öldüğü, 13 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, 2016'da Somali'de gerçekleştirilecek seçimlerin değerlendirildiği bir toplantı sonrasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler arasında bir de Türk vatandaşı bulunuyor. 

Patlamanın kim tarafından gerçekleştirildiği bilinmese de, İslamcı grup El Şebap’ın daha önce de aynı bölgeye saldırıda bulunduğunu bildiren BBC, 2011 yılında Mogadişu’da egemenliği yitiren grubun, saldırıdan sorumlu olabileceğini aktardı.

Ölenlerin sivil olduğu, bombalı saldırının hedefinin ise net olmadığı kaydedildi.

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