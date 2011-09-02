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Dünya

Somali'de çatışmalar: 21 ölü MOGADİŞU (A.A)

02 Eylül 2011 21:36

-Somali'de çatışmalar: 21 ölü MOGADİŞU (A.A) - 02.09.2011 - Somali'deki çatışmalarda 21 kişi öldü. Somali'nin kuzeydoğusundaki özerk Puntland bölgesinin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırda çıkan çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı belirtildi. Çatışmaların dün Galkayo kentinin kuzeyinde, askerler ve Eşşebab örgütü üyeleri arasında çıktığı, ordunun hava saldırısı düzenlediği bildirildi.  Ölenlerden çoğunun örgüt üyesi, yaralananların büyük kısmının sivil olduğu açıklandı.

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