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Dünya

Somali'de çatışma: 24 ölü 50 yaralı

Somali'nin orta kesiminde kökten dinci militanlarla hükümet yanlısı milisler arasında çıkan çatışmada 24 kişinin öldü, 50 kişi yaralandı.

02 Haziran 2010 03:00

T24- Somali'nin orta kesiminde kökten dinci militanlarla hükümet yanlısı milisler arasında çıkan çatışmada 24 kişinin öldü.


Merkezi başkent Mogadişu’da bulunan Elman insan hakları örgütü, Gagadud bölgesindeki Marergur ve Gadon kentlerinde hükümet yanlısı Ehli Sünnet grubuyla Eş Şebab militanları arasında çıkan çatışmada 50 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Hükümet yanlısı grubun sözcülerinden Şeyh Ebu Yusuf, Eş Şebab ve Hizbülislam militanlarının kendilerine saldırdığını, çatışmanın ardından onları geri püskürttüklerini söyledi.


Somali’de son 3 yıldır yaşanan çatışmalarda en az 21 bin kişi yaşamını yitirdi ve 1,5 milyon kişi evlerini terk etmek durumunda kaldı.

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