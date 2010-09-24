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Dünya

SOMALİ'DE ÇATIŞMA: 21 ÖLÜ MOGADİŞU (A.A)

24 Eylül 2010 10:17

-SOMALİ'DE ÇATIŞMA: 21 ÖLÜ MOGADİŞU (A.A) - 24.09.2010 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik güçleriyle aşırı dinci militanlar arasında çıkan çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 78 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, Mogadişu'nun bazı bölgelerinde çıkan çatışmalarda militanların roketatarlar ve makineli tüfeklerle saldırı başlattıklarını, kentin güney ve kuzeyindeki semtlere havan mermileri düştüğünü söyledi. Mogadişu'nun güneyinde askerlerle Afrika Birliğine bağlı barış gücü askerlerinin, genellikle yetkililer tarafından kullanılan stratejik bir yolu militanların ele geçirmemesi için uğraştığı belirtiliyor. Somali'nin en tehlikeli militan grubu El Şebab, geçen ay Somali hükümetine ''yeni savaş'' ilan etmişti. Mogadişu'daki 7 bin 100 Afrika Birliği barış gücü askeri, başkentin küçük bir bölümünde egemen olan BM'nin destekleği hükümeti korumaya çalışıyor. 

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