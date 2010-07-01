Somali'de çatışma: 21 ölü

T24-



Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Elman adlı insan hakları örgütünden yapılan açıklamada, Somali'nin iç kesimindeki Hudonyale adlı köyde iki kabile arasında çıkan çatışmalarda 14 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı duyuruldu.





Örgüt açıklamasında hükümet güçleri ve Afrika Birliğine (AU) bağlı askerlerle Taliban bağlantılı El Şebab militanları arasında başkent Mogadişu'da çıkan çatışmalarda ise 7 kişinin öldüğü 18 kişinin yaralandığı belirtildi.





Elman örgütü Başkan Yardımcısı Ali Yasin Gedi yaptığı açıklamada, kabile savaşlarının, otlak ve su anlaşmazlığı yüzünden daha önce meydana gelen çatışmaların bir devamı olduğuna inanıldığını söyledi.