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Dünya

Somali'de camiye havan topu saldırısı: 15 ölü

10 Mayıs 2009 19:27

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir camiye havan topu isabet etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü.

Ülkedeki şiddetli çatışmaların üçüncü gününde, Reuters ajansına telefonla bilgi veren bir görgü tanığı, "Bir camiye havan topu isabet etmesinden sonra 15 ceset gördüm" dedi.

Görgü tanıkları ve hastane kaynakları, rakip dinci gruplar arasındaki çatışmalarda toplam 50 kişinin öldüğünü, 150'den fazla kişinin yaralandığını söylediler.

Devlet Başkanı Şeyh Şerif'in hükümetine bağlı birlikler, ayaklanmayla mücadele ediyor. Hükümete bağlı yüzlerce ılımlı İslamcı ile muhalif El Şabaab milisleri, Mogadişu'nun kuzeyinde çatışıyor.

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