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Dünya

Somali'de cami inşaatı çöktü; en az 15 ölü, onlarca yaralı

Cuma namazı sırasında meydana gelen göçükte ölü sayısı 15'e yükseldi

01 Mayıs 2016 18:11

Somali’nin başkenti Mogadişu’da, geçen Cuma günü çöken inşaat hâlindeki bir caminin enkazında 15 kişinin cesedi çıkartıldı. Cuma namazı sırasında meydana gelen göçükte yaşamını yitirenlerin çoğunun, caminin inşaatında çalışan işçiler olduğu kaydedildi. Caminin inşaat mühendisi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, toplam 40 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı olayda, ölü sayısının artabileceği belirtildi. Caminin en kazından 9 kişinin cesedi çıkartılmıştı. Ölü sayısının 15’e yükseldiği belirtildi.

Bu arada çökmenin meydana geldiği bölgede, son bir haftadır etkili olan yağışlardan dolayı bazı evlerin yıkıldığı öğrenildi. Caminin neden çöktüğü ise henüz açıklanmadı.

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