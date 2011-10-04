-Somali'de bombalı saldırı MOGADİŞU (A.A) - 04.10.2011 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü aracın patlaması sonucu ölenler ve yaralananlar olduğu bildirildi. Başkent Mogadişu'da kilometre 4 Meydanı civarında bazı bakanlıklarla polis merkezinin yakınında bomba yüklü bir araç patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları kentteki hastanelere götürüyor. Afrika Birliği ve Somalili askerlerin yoğun güvenlik önlemi aldığı olay yerinde, askerler havaya ateş açarak, insanları olay yerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.