T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Somali'de bombalı saldırı: En az 16 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 16 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi da yaralandı. Saldırı, Muhammed Abdullahi Muhammed'in Şubat başında devlet başkanı seçilmesinden beri düzenlenen i

19 Şubat 2017 21:34

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 16 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi da yaralandı.

Başkentin güneyindeki Medine bölgesinde bir pazar yerini en kalabalık gününde hedef alan saldırı, Muhammed Abdullahi Muhammed'in Şubat başında devlet başkanı seçilmesinden beri düzenlenen ilk büyük saldırı oldu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Cumartesi günü ülkedeki El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütünün üst düzey komutanlarından biri Devlet Başkanı Muhammed'in taraftarlarına karşı saldırı çağrısı yapmıştı.

İsmini vermek istemeyen bir görgü tanığı saldırı için, "Yerde acılar içinde yatan yaralıları gördüğümde şok oldum. Bazıları araç patlar patlama ölmüştü. Çoğu esnaf, eczacı ve kasaplardan oluşuyor" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SomaliMogadişuSaldırı Muhammed Abdullahi MuhammedMedineMuhammed Abdullahi MuhammedEl KaideDevlet Başkanı MuhammedBazıları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24