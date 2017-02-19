Somali'de bombalı saldırı: En az 16 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 16 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi da yaralandı.

Başkentin güneyindeki Medine bölgesinde bir pazar yerini en kalabalık gününde hedef alan saldırı, Muhammed Abdullahi Muhammed'in Şubat başında devlet başkanı seçilmesinden beri düzenlenen ilk büyük saldırı oldu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Cumartesi günü ülkedeki El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütünün üst düzey komutanlarından biri Devlet Başkanı Muhammed'in taraftarlarına karşı saldırı çağrısı yapmıştı.

İsmini vermek istemeyen bir görgü tanığı saldırı için, "Yerde acılar içinde yatan yaralıları gördüğümde şok oldum. Bazıları araç patlar patlama ölmüştü. Çoğu esnaf, eczacı ve kasaplardan oluşuyor" dedi.