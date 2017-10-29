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Dünya

Somali'de bombalı saldırı; 18 ölü, 30'dan fazla yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da iki farklı noktada bombalı araçla saldırı düzenlendi

29 Ekim 2017 01:41

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 18 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mogadişu'daki Hamruveyni Mahallesi'nde bulunan Naso Hablod otelini hedef alan intihar saldırısında 18 kişi öldü, 30'u yaralandı. Olay yerine gelen ambulansların yaralıları kentteki hastanelere naklettiği belirtildi.

Emniyet kaynakları da saldırganlar ile otelin güvenlik görevlileri arasında silahlı çatışma çıktığını aktardı. Ayrıca ilk patlamanın ardından Meçhul Asker Meydanı ve eski parlamento binası yakınlarında park halindeki bomba yüklü bir aracın daha infilak ettiği ifade edildi.

Yerel kayaklardan alınan bilgiye göre, otelde Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile yapacakları toplantı için bölgelerden Mogadişu'ya gelen heyetler bulunuyor.

Öte yandan, ilk saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği ancak ikinci saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığı kaydedildi.

Somali makamları henüz saldırılara ilişkin açıklama yapmadı.

 

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