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Dünya

Somali'de bombalı saldırı; 13 ölü

Saldırıda 10'dan fazla kişi de yaralandı

09 Nisan 2017 18:31

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Savunma Bakanlığı binası yakınlarında yeni silahlı kuvvetler komutanının konvoyunu hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, 13 kişinin öldüğü, 10'unun yaralandığı bildirildi.

Daynille mahallesi güvenlik yetkilisi Ahmed Nur Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhammed Ahmed Cemali'nin yeni görevini teslim almak üzere düzenlenen törenin ardından yola çıktığını ifade etti.

Ahmed, intihar eylemcisinin, başkentin doğusundaki Daynille mahallesinde komutan Cemali'nin aracını hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre, aralarında askerlerin de olduğu, çoğu sivil 13 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Silahlı Kuvvetler Komutanı Cemali'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ahmed, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

 

Eş-Şebab örgütü saldırıyı üstlendi

 

Terör örgütü Eş-Şebab, internet hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu.

Somali'de yaklaşık bir hafta önce orduda üst düzey yetkililer arasında görev değişikliği yapılmıştı. Silahlı kuvvetler komutanı, ortak operasyonlar başkanı ve polis teşkilatı komutanını kapsayan yeni görevlendirmeler çerçevesinde Somali'nin eski Ankara Büyükelçisi Muhammed Abdullah Senbeluleşi'nin İstihbarat Birimi Başkanlığı görevine getirildiği belirtilmişti.

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