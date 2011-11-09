-Somali'de bombalı gece MOGADİŞU (A.A) - 09.11.2011 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da, dün gece aralarında Somali Adalet Bakanı Ahmed Bile'nin evi ile askeri tesislerin de bulunduğu 5 noktaya el bombası atıldı. Medine bölgesinde Ahmed Bile'nin evi ile askeri tesislerin bulunduğu 2 sokağa el bombası atıldı. Karan ve Holvodek bölgelerindeki askeri tesislerin yakınlarında da 2 ayrı el bombası patladı. Somalili yetkililer, Adalet Bakanı Ahmed Bile'nin hac için Suudi Arabistan'da bulunduğunu, ailesinden ve çalışanlardan ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti. Yetkililer, diğer 4 saldırıda ise ölü ve yaralıların bulunduğunu ancak sayının belli olmadığını bildirdi.