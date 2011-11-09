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Dünya

Somali'de bombalı gece MOGADİŞU (A.A)

09 Kasım 2011 13:40

-Somali'de bombalı gece MOGADİŞU (A.A) - 09.11.2011 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da, dün gece aralarında Somali Adalet Bakanı Ahmed Bile'nin evi ile askeri tesislerin de bulunduğu 5 noktaya el bombası atıldı.   Medine bölgesinde Ahmed Bile'nin evi ile askeri tesislerin bulunduğu 2 sokağa el bombası atıldı. Karan ve Holvodek bölgelerindeki askeri tesislerin yakınlarında da 2 ayrı el bombası patladı.  Somalili yetkililer, Adalet Bakanı Ahmed Bile'nin hac için Suudi Arabistan'da bulunduğunu, ailesinden ve çalışanlardan ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti. Yetkililer, diğer 4 saldırıda ise ölü ve yaralıların bulunduğunu ancak sayının belli olmadığını bildirdi.

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