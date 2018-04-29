Somali'de bir otele intihar saldırısı düzenlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir aracın otele girerek intihar saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Reuters'ın haberine göre güvenlik güçleri otelin içinde çatışmanın olduğunu belirtti.

Bu saldırının ardından ikinci bir patlama sesinin daha duyulduğu belirtildi.

Henüz hayatını kaybedenlere dair bir rakam verilmedi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 14 Ekim'de gerçekleşen saldırıda 358 kişi hayatını kaybetmişti.

Enformasyon bakanı Abdirahman Osman, Somali'de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı Eş Şebab'ı saldırıdan sorumlu tutmuştu.