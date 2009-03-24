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Dünya

Somali'de bir hayatın bedeli 100 deve

Somali'de bir şeriat mahkemesi, BM Gıda ve Tarım Örgütü görevlisini öldüren bir kişiyi, görevlinin ailesine 100 dişi deve vermeye mahkum etti

24 Mart 2009 02:00

Somali'nin güneyindeki bir şeriat mahkemesinin, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) görevlisini öldüren bir kişiyi, görevlinin ailesine 100 dişi deve vermeye mahkum ettiği bildirildi.

Öldürülen görevlinin ailesinden yapılan açıklamada, beş gün süren duruşma sonunda mahkemenin kararını bugün verdiğini, silahlı bir örgütün üyesi olduğu belirtilen şahsı suçlu bulduğunu ve tazminat olarak 100 dişi deve vermeye mahkum ettiği belirtildi.

Mahkemenin, görevlinin ailesine, suçlunun ölüm cezasına veya maddi tazminat ödemeye mahkum edilmesi arasında tercih yapmasını istediği kaydedildi.

İbrahim Hüseyin Duale adlı görevli, önceki ay maskeli kişilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

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