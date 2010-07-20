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Dünya

SOMALİ'DE BİR HAFTADA 52 SİVİL ÖLDÜ MOGADİŞU (A.A)

20 Temmuz 2010 20:31

-SOMALİ'DE BİR HAFTADA 52 SİVİL ÖLDÜ MOGADİŞU (A.A) - 20.07.2010 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da El Şebab örgütü militanlarıyla hükümet güçleri arasındaki çatışmalarda son bir haftada 52 sivil öldü, 129 sivil yaralandı.   Başkentteki çatışmalar, El Şebab militanlarının Uganda'da FIFA Dünya Kupası maçlarını izleyenlere karşı düzenlediği, 73 kişinin öldüğü bombalı saldırıdan sonra yoğunlaştı.  Somali'deki insan hakları örgütü Elman'ın başkan yardımcısı Ali Yasin Gedi, yaptığı açıklamada, Mogadişu'daki çatışmaların kesintisiz sürdüğünü, tarafların birbirini özellikle kentin kuzey kesiminde top ateşine tuttuğunu belirtti. 

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