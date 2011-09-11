-Somali'de bir Fransız rehine kurtarıldı PARİS/MADRİD (A.A) - 11.09.2011 - Somalili korsanlar tarafından rehin alınan bir Fransız vatandaşı, bölgede bulunan bir İspanyol savaş gemisi tarafından kurtarıldı. İspanyol Savunma Bakanlığı, Fransız kadının, korsanlarla girişilen bir çatışmadan sonra kurtarıldığını duyurdu. Korsan teknesinin batırıldığını açıklayan bakanlık, 7 korsanın ele geçirildiğini kaydetti. Kocasıyla birlikte bir katamaranla güney Yemen açıklarında seyahat eden Fransız kadının geçen perşembe gününden bu yana korsanların elinde olduğu belirtildi. Fransız yetkililer, Fransız kadının kocasının korsanlar tarafından öldürüldüğünü, cesedinin denize atıldığını bildirdi. Daha önceki haberlerde, katamaranda 4 kişinin olduğu söylenmişti, ancak Fransız yetkililer bu haberleri yalanlayarak Fransız çiftin yalnız seyahat ettiğini açıkladı. Fransız çiftin katamaranı perşembe günü bölgede devriye gezen bir Alman fırkateyni tarafından bulunmuştu.