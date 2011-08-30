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Dünya

Somali'de bayram MOGADİŞU (A.A)

30 Ağustos 2011 16:47

-Somali'de bayram MOGADİŞU (A.A) - 30.08.2011 - Somali halkı bir sonraki günün bayram olup olmadığını öğrenmek için dün tüm gece hilalin gözükmesini, Somali hükümetinin bayram olup olmadığını açıklamasını bekledi. Haber saat 22.00 sularında geldi; hilal gözükmüştü, ertesi gün bayramdı. Bayram sabahına uyanan Somalililer önce geleneksel bayram helvası ve kurabiyesini yedi, sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı yanındaki İsbalteysi bölgesindeki hükümet camisine bayram namazı kılmaya gitti. Bayram namazı ardından A.A muhabirinin konuştuğu Somalililer oldukça mutlu gözükürken, bayram sevincinin devam etmesini, 1,5 ay önce sona eren iç savaşın yeniden başlamamasını, başkent Mogadişu'da yaklaşık iki haftadır yaşanan huzur ve sakinliğin devam etmesini dilediler. Bayram namazına giden Somalili erkekler böyle umutlu konuşurken, çoğunluğu iç savaşı sonrası kocasını kaybetmiş çocuklu dul annelerden oluşan mültecilerin bayramdan haberi yok gibiydi. Somali'nin başkenti Mogadişu Ramazan Bayramı sabahına böyle uyanırken, açlık ve kıtlığın yaşandığı en yoğun bölgeler olan Baydhaba Diin-soon, Shabellada - Hoose bölgelerinden başkente mülteci akını sürüyor. Radikal dinci örgüt Eşşebab kontrolündeki bölgelerden kamyonlar ile çıkmaya çalışan mülteciler örgüt tarafından durdurulduğu için kilometrelerce yolu yürümek durumunda kalıyor. Somalili mülteciler 120 km uzaklıktaki Shabellada-Hoose bölgesinden başkent Mogadişu'ya 4 günde yürüyebilirken, 250 km uzaklıktaki Baydhaba'dan 8 günde, 500 km uzaklıktaki Diin-soon'dan ise 16 günde gelebiliyor. Açlık ve kıtlıktan Mogadişu'daki insani yardım kamplarına yürüyen mülteciler yol üzerindeki ormanlarda 2 gün aç ve susuz kalarak başkentte ulaşmaya çalışıyor. Başkent Mogadişu'daki iç savaşın bitmesiyle oluşan huzura karşın, yardımların ulaşamadığı Eşşebab kontrolündeki bölgelerden açlık ve kıtlık haberleri gelmeye devam ediyor. Aden Abdulle Uluslararası Havaalanı'nın yanı başındaki Bad-Baado kampı son günlerde başkente akan mülteci akınını en fazla karşılayan kamp bölgesi olarak dikkati çekiyor. 

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