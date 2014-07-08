Somali’de başkanlık sarayına saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki başkanlık sarayı önünde şiddetli çatışma çıktı. Şebab örgütü militanlarının saraya iki koldan saldırdığı belirtildi. Saldırganların saray yerleşkesine girdiğini duyuran BBC, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhammed'in sarayda olmadığını kaydetti. VOA muhabiri Harun Maruf ise saldırganların başbakanlık ve Maliye Bakanlığı binalarını ele geçirdiğini, başbakanlık binası önünde 2 cesedin bulunduğunu duyurdu. Somali'de bulunan Türkler'in ve konsolosluk personelinin durumuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Reuters haber ajansına konuşan Somali devlet başkanlığı sarayından bir yetkili, “El Şebab militanları sarayın bir kısmına girdi. Şu anda çatışma sürüyor. Saldırganların çoğunun öldürüldüğünü düşünüyorum” dedi.

El Şebab sözcüsü de “Başkanlık sarayına girdik ve bazı bölümlerini ele geçirdik. Çatışmalar sürüyor” diye konuştu.

Şebab örgütü, Ramazan ayında saldırıları artırma tehdidinde bulunmuştu. Cumartesi günü meclis yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmişti.



