Somali'de açlıktan 29 bin çocuk öldü!

T24 -

SOMALİ AÇLIKTAN ÖLÜYOR!

BİR BEBEĞİ İÇİN DİĞERİNİN ÖLÜSÜYLE GÜNLERCE YAŞADI

ABD'nin insani yardım görevlisi Nancy Lindborg yaptığı açıklamada, açlık nedeniyle Somali'nin güneyinde son 90 günde 5 yaşın altında 29 binden fazla çocuğun öldüğünü belirtti. BM dün, Somali'de 3 bölgeyi daha ''açlık bölgesi'' olarak belirlemişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Güvenliği ve Gıda Değerlendirme Birimi, Afrika Boynuzu'nda kuraklıktan en fazla etkilenen Somali'nin güneyindeki 3 bölgede daha kıtlık ilan edildiğini açıkladı.



Kıtlık ilan edilen bu bölgelerin, kitlesel olarak göç edenlerin bulunduğu Afgoye, Balad ve Adel olduğu kaydedildi.



BM geçen ay, 20 yıldır iç savaşın pençesindeki ülkenin güneyindeki Bakol ve Alt Şabel bölgelerinde kıtlık ilan etmişti.



Afgoye koridorunda gıda yardımı bekleyen yaklaşık 409 bin Somalili bulunuyor.



BM, son haftalarda bölgeye daha fazla önem verilse de mevcut insani yardımın, dağıtımdaki kısıtlamalar, acil yardım programlarını artırmadaki güçlük ve yetersiz para yardımı nedeniyle yeterli olmadığını vurguluyor.



Kıtlığın 4-6 haftada Somali'nin güneyindeki tüm bölgelere yayılmasından endişe ediliyor.

Her evden bir fitre



Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Diyanet Vakfı ile ortaklaşa başlattığı 'Her Evden Bir Fitre ve Bir İftar Afrika'ya' kampanyasıyla kampanyayla Afrika'daki insanlara yardım elini uzatacak.





Ramazan bereketinin paylaşılacağı kampanya ile fitrelerin en azından birinin gönderilmesiyle Afrika'dakilere 'bir lokma ekmek ve bir yudum su' ikram edilmiş olunacak. Kampanya ile hayırseverler, bütün operatörlerden 'AFRİKA' yazıp 5601'e gönderebilecek. SMS'ler 5 TL karşılığında olacak.





Din İşleri Yüksek Kurulu'nun belirlediği fitre miktarı asgari 7.5 lira olurken, SMS ile fitre vermek isteyenlerin 5601'e 2 SMS göndermeleri gerekecek.





Gelebilecek olan yardımları en kısa sürede beklediklerini söyleyen Somali halkı 11 ayın sultanı Ramazan'ı oruçlu geçirmek istiyor. Kimse Yok Mu Derneği'nin hazırladığı yardım kampanyasında kumanya bedeli 60 TL, (35 Dolar, ya da 25 Euro) olarak belirlendi.





Dernek yetkilileri cep telefonundan yardımda bulunmak isteyen yardımseverlerin operatör ayırt etmeksizin SMS yoluyla "ACLIK" yazıp 5777'ye mesaj göndererek 5 TL'lik yardımda bulunabileceklerini hatırlattı.



