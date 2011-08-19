-Somali'de açlık ve otorite arayışı MOGADİŞU (A.A) - 19.08.2011 - Somalili yetkililer, ülkede yaşanan açlıktan en çok Eş Şebab örgütünü sorumlu tutuyor. Açlık ve kıtlık etkilenen insanların mülteci kamplarına akını sürerken, Arap ülkelerinden zaten sınırlı destek alan Eş Şebab örgütünün Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı etkisi altına alan ''Arap Baharı'' ile gücünü iyiden iyiye kaybettiği belirtiliyor. Somali hükümetine yakın kaynaklar, destekleri kesilen Eş Şebab örgütünün halkın en önemli geçim kaynağı olan hayvanlarına el koyduğunu ve gençleri zorla kendi saflarına çektiğini anlattılar. Aynı kaynaklar, hayvanlarını ve iş gücü olan gençlerini kaybeden ailelerin böylece yoksulluğa ve açlığa mahkum edildiği görüşünü savundular. Mogadişu'dan bir süre önce çekilen örgütün maddi gücünü kaybetmesinin yanında, başkentteki son çatışmalarda Afrika Birliği Barış Gücü ve Cumhurbaşkanlığı muhafızları karşısında ağır yenilgiye uğradığını belirten kaynaklar, Somali'nin istikrar ve huzuru için bundan sonraki dönemde umutlu olduklarını ifade ettiler. Resmi rakamlara göre 9 milyon, resmi olmayan rakamlara göre ise 12 milyon nüfusa sahip Somali'nin başkenti Mogadişu'da 2 milyon kişi çadırlarda yaşıyor. Başkentteki en büyük mülteci kampı olan Hodan, 300 bin kişiyi barındırıyor. Bu kampta uluslararası birçok yardım kuruluşu günlük sıcak yemek ve gıda paketi dağıtıyor.