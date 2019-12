-SOMALİ'DE AÇLIK ÖNCE ÇOCUKLARI VURUYOR NEW YORK (A.A) - 10.08.2011 - Birleşmiş Milletler, Somali'deki açlık felaketi dolayısıyla her onbir haftada 5 yaşından küçük on çocuktan birinin öldüğünü bildirdi. BM'nin Somali Özel Temsilcisi Augustine Mahiga BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, nüfusun yarıya yakını olan 3,7 milyon kişinin şu an açlığın tehdidinde olduğunu belirterek, Doğu Afrika'da 12 milyondan fazla insanın açlık felaketinden etkilendiğini kaydetti. Somali'de beş yaşından küçük 10 bin çocuktan 13 çocuğun hergün açlıktan öldüğünü belirten Mahiga, "Bu demek oluyor ki, beş yaşından küçük çocukların yüzde 10'u her 11 haftada bir ölüyor. Bunlar korkunç rakamlar" dedi. BM İnsani İşler Genel Sekreter Yardımcısı Catherine Bragg da, BM'nin Somali için bir milyar dolar tutarında yardım istediğini belirterek, bu miktarın ancak yarısından az bir kısmının toplanabildiğini kaydetti. Bragg da Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, gerekli paranın toplanamadığını ve bu krizin henüz en üst noktasına ulaşılmadığının altını çizerek, 1,2 milyon çocuğun acil yardıma ihtiyacı bulunduğunu, şimdiden onbinlerce çocuğun öldüğünü ve eğer yardım sağlanamazsa yakında çok sayıda çocuğun da öleceğini söyledi.