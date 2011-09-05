T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Somali'de 750 bin kişi ölebilir'

BM, Doğu Afrika'da son 60 yıldır yaşanan en kötü kuraklık yüzünden onbinlerce kişinin öldüğünü belirtti.

05 Eylül 2011 03:00

T24 - Birleşmiş Milletler, Somali'de kıtlığın güneydeki Bay bölgesine kadar yayıldığını açıkladı; önümüzdeki dört ay içinde büyük olasılıkla daha da kötüleşeceğini ve 750 bin kadar insanın ölebileceğini kaydetti.

BM, Doğu Afrika'da son 60 yıldır yaşanan en kötü kuraklık yüzünden onbinlerce kişinin öldüğünü belirtti.

Bay, açlık bölgesi kapsamına alınan altıncı yöre oldu. Ülkede açlığın en şiddetli olduğu yerler, İslamcı el-Şebab grubunun kontrolünde olan Güney Somali'de yer alıyor.

Birleşmiş Milletler, bölgede 12 milyon dolayında insanın gıda maddesi ihtiyacı çektiğini kaydediyor.

BM Gıda Güvenliği ve Beslenme Analiz Birimi'nce (FSNAO) yapılan açıklamada, "Somali'de toplam 4 milyon insan açlıktan muzdarip. Gerekli önlemler alınmazsa bunların 750 bini ölümle karşı karşıya kalabilir." denildi.

BM yetkilileri, şimdiye dek ölenlerin yarısının çocuklar olduğunu belirtiyor.


Alternatif formatta oynat

Somali'nin komşuları olan Cibuti, Eritrea, Kenya ve Uganda da, büyük boyutlardaki kuraklıktan etkileniyor.

Ancak 20 yıldır çatışmalar yaşayan ve bir ulusal hükümeti olmayan Somali, kuraklık ve açlıktan en fazla etkilenen ülke.

Onbinlerce Somalili, yardım arayışıyla ülkeyi terketti. BBC'nin Doğu Afrika muhabiri Will Ross, insanî yardım taşıyan örgütlerin İslamcı el-Şebab örgütünün kontrolündeki bölgelerde açlıkla savaşan insanlara ulaşabilmesinin hala çok güç olduğunu bildiriyor.

El-Şebab örgütünden bazı yetkililer, Batılı yardım örgütlerini "siyasi nedenlerle, krizin boyutlarını abartmakla" suçlamıştı. BBC Muhabiri, Somali'nin güneyine bazı gıda yardımları ulaştırılabilse bile, bunun yeterli boyutlarda olmadığını kaydediyor.

Ekim ve Kasım aylarında yağış olsa da, ekinler yeniden yetişinceye dek bölge insanlarına aylar boyunca gıda yardımı yapılması gerekiyor.


Kenya'da açlık büyüyor

Somali sınırının hemen ötesindeki Kenya topraklarında da, yetersiz beslenen çocuk sayısının arttığı bildiriliyor.

Wecir bölgesinde baş gösteren besin sıkıntısı, çocukları hastalıklara daha açık hale getiriyor.
Kuraklığın hayvanları da etkilediği bildiriliyor. Kenya'nın kurak alanlarında yaşayan insanların başlıca geçim kaynağı hayvanlar.

Bölgede yardım kuruluşları bulunmasına rağmen, daha haftalar boyunca yağış beklenmediği için açlık krizinin büyüyeceğinden kaygı duyuluyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24