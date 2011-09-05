'Somali'de 750 bin kişi ölebilir'

T24 - Birleşmiş Milletler, Somali'de kıtlığın güneydeki Bay bölgesine kadar yayıldığını açıkladı; önümüzdeki dört ay içinde büyük olasılıkla daha da kötüleşeceğini ve 750 bin kadar insanın ölebileceğini kaydetti.



BM, Doğu Afrika'da son 60 yıldır yaşanan en kötü kuraklık yüzünden onbinlerce kişinin öldüğünü belirtti.



Bay, açlık bölgesi kapsamına alınan altıncı yöre oldu. Ülkede açlığın en şiddetli olduğu yerler, İslamcı el-Şebab grubunun kontrolünde olan Güney Somali'de yer alıyor.



Birleşmiş Milletler, bölgede 12 milyon dolayında insanın gıda maddesi ihtiyacı çektiğini kaydediyor.



BM Gıda Güvenliği ve Beslenme Analiz Birimi'nce (FSNAO) yapılan açıklamada, "Somali'de toplam 4 milyon insan açlıktan muzdarip. Gerekli önlemler alınmazsa bunların 750 bini ölümle karşı karşıya kalabilir." denildi.



BM yetkilileri, şimdiye dek ölenlerin yarısının çocuklar olduğunu belirtiyor.





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Somali'nin komşuları olan Cibuti, Eritrea, Kenya ve Uganda da, büyük boyutlardaki kuraklıktan etkileniyor.



Ancak 20 yıldır çatışmalar yaşayan ve bir ulusal hükümeti olmayan Somali, kuraklık ve açlıktan en fazla etkilenen ülke.



Onbinlerce Somalili, yardım arayışıyla ülkeyi terketti. BBC'nin Doğu Afrika muhabiri Will Ross, insanî yardım taşıyan örgütlerin İslamcı el-Şebab örgütünün kontrolündeki bölgelerde açlıkla savaşan insanlara ulaşabilmesinin hala çok güç olduğunu bildiriyor.



El-Şebab örgütünden bazı yetkililer, Batılı yardım örgütlerini "siyasi nedenlerle, krizin boyutlarını abartmakla" suçlamıştı. BBC Muhabiri, Somali'nin güneyine bazı gıda yardımları ulaştırılabilse bile, bunun yeterli boyutlarda olmadığını kaydediyor.



Ekim ve Kasım aylarında yağış olsa da, ekinler yeniden yetişinceye dek bölge insanlarına aylar boyunca gıda yardımı yapılması gerekiyor.





Kenya'da açlık büyüyor



Somali sınırının hemen ötesindeki Kenya topraklarında da, yetersiz beslenen çocuk sayısının arttığı bildiriliyor.



Wecir bölgesinde baş gösteren besin sıkıntısı, çocukları hastalıklara daha açık hale getiriyor.

Kuraklığın hayvanları da etkilediği bildiriliyor. Kenya'nın kurak alanlarında yaşayan insanların başlıca geçim kaynağı hayvanlar.



Bölgede yardım kuruluşları bulunmasına rağmen, daha haftalar boyunca yağış beklenmediği için açlık krizinin büyüyeceğinden kaygı duyuluyor.







