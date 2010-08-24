Somali'de 6'sı milletvekili 31 kişiyi öldürdüler

T24- Somali'de hükümet yetkilileri ve milletvekillerinin kaldığı Mogadişu Muna Oteli'ne düzenlenen saldırıda 6'sı milletvekili olmak üzere 31 kişi öldürüldü.





Otele üniformalı 3 kişinin saldırıda bulunduğu ve aralarında 6 milletvekili olmak üzere 31 kişiyi öldürdüğü belirtildi.



Saldırının sorumluluğunu militan örgüt El Şabab üstlendi.



Hükümetten yapılan açıklamada, saldırganların güvenlik güçlerinin üniformasını giydiği belirtildi. Somali İstihbarat Bakanı, saldırıyı ''mübarek Ramazan ayında yapılan içler acısı bir olay'' olarak değerlendirdi.



Afrika Birliği barış gücü askerlerinin sözcüsü Binbaşı Barigye Bahoku, Reuters ajansına verdiği demeçte, ''Otele 3 kişi saldırdı. Biri el bombalıydı, diğeri yaylım ateşi açtı'' dedi.



Bahoku, milletvekillerinden kaç kişinin öldüğünün bilinmediğini, ölenler arasında, otelin önündeki 11 yaşında ayakkabı boyacısı bir çocuk ve çay satan bir kadının bulunduğunu söyledi.



Devlet başkanlığı sarayının yakınında bulunan otelde genellikle hükümet yetkilileri ve milletvekilleri kalıyor.



Saldırının, Somali'nin en tehlikeli militan örgütü El Şabab'ın, zayıf Somali hükümetini koruyan Afrika Birliği'nin 6 bin askerine atfen ''istilacılara karşı büyük savaş'' ilan etmesinin ardından düzenlendiğine dikkat çekildi.



SOKAKLARDA SİLAHLI ÇATIŞMALAR VAR





Son olaylar sırasında da en az 40 kişinin öldüğü, 80 de yaralı olduğu açıklandı.Çatışmalar sırasında meskun alanlara da top mermileri düştüğü bildiriliyor.



Afrika Birliği'nce siyasi ve askeri olarak desteklenen geçici hükümetin bakanları Pazar günü Etiyopya'dan ülkeye dönüşlerinde Eş Şebab örgütünün militanlarının kökünü kazıyacaklarını söylemişti.



Örgüt ise buna karşılık işgalci olarak nitelediği Afrika Birliği barış gücü askerlerini ülkeden çıkarmak için topyekûn savaş ilan etti.



El Kaide ile ilişkilendirilen Somalili Eş Şebab örgütü ve yandaşları üç yıldır geçici hükümete karşı bir ayaklanma yürütüyor.



Zaten uzun bir iç savaştan çıkmış olan ve 1991'den bu yana istikrarlı bir hükümeti bulunmayan Somali'de geçici hükümeti desteklemek üzere 6.300'den fazla Afrika Birliği askeri görev yapıyor.



Ancak bu askerlerin faaliyetleri daha çok başkent Mogadişu'da havalimanını, limanı ve Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed'i korumakla sınırlı.



Eş Şebab örgütü ise bu yıl içinde faaliyetlerine hız verdi. Örgüt geçen ay da Uganda'nın başkenti Kampala'da 76 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı üstlendi.



Dünya Kupası'nı izleyen sivilleri hedef alan saldırının Uganda'nın Afrika Birliği gücündeki varlığına misilleme olduğu açıklandı.