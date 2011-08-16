Somali'de 600 bin çocuk ölümün kıyısında

T24 - Dünya Bankası, gıda fiyatlarındaki rekor artışın, özellikle Afrika Boynuzu'nda olmak üzere yoksulları tehdit ettiğini belirtti. Raporda, son üç ayda Somali'de beş yaş altı 29 bin çocuğun hayatını kaybettiği, yaklaşık 600 bininin ise tehlikeyle karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.



Dünya Bankası'nın yayımladığı raporda, dünya genelinde gıda ürünleri fiyatlarının Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33, ham petrol fiyatlarının ise yüzde 45 oranında arttığına dikkati çekildi.



Gıda ürünleri fiyatlarının rekor düzeye ulaştığı 2008 yılı seviyesine yaklaştığına işaret edilen raporda, gıda fiyatlarının, halihazırda Afrika Boynuzu'nu etkisi altına alan açlık ve yoksullukla ilgili koşulları daha da kötü hale getirdiği vurgulandı.



Gıda fiyatlarındaki değişkenliğe dikkati çekilen raporda, Şubat ayı itibariyle düşüşe geçen pirinç fiyatlarının Mayıs-Temmuz döneminde yüzde 11 arttığına işaret edildi.



Raporda, gıda fiyatlarındaki değişkenliğin ülkelere göre farklılık arz ettiği vurgulanarak, Haziran ayında mısır fiyatlarının Uganda, Somali ve Ruanda'da yıllık bazda yaklaşık iki kat artmasına karşın Haiti ve Meksika'da yüzde 19'a varan oranda azaldığı belirtildi.

'Hala tehlikeli bölgedeyiz'



Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, ''Yüksek gıda fiyatları ve düşük gıda stokları, bize hala tehlikeli bölgede olduğumuzu gösteriyor'' diyerek, bugün var olan belirsizlikler ve dalgalanmalar göz önüne alındığında dikkatli olmanın yaşamsal önemine işaret etti.

Zoellick, daha önce pek çok kez G-20 ülkelerine gıda krizine öncelik vermeleri çağrısında bulunmuş, Afrika Boynuzu ülkelerinin daha fazla acil para yardımına ihtiyacı olduğu konusunda uyarmıştı.

29 bin çocuk hayatını kaybetti



Dünya Bankası'nın raporunda, son üç ayda Somali'de beş yaş altı 29 bin çocuğun hayatını kaybettiği, yaklaşık 600 bininin ise tehlikeyle karşı karşıya bulunduğuna dikkati çekildi. Raporda, kriz nedeniyle Afrika Boynuzu ülkelerinde 12 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı.



Somali'de un ve kırmızı darı fiyatlarının yüzde 30 ve yüzde 240 arasında arttığına dikkati çekilen raporda, Somali'de bazı bölgelerdeki kötü beslenme oranının beş yaş altındaki çocuklarda yüzde 40 yükseldiği belirtildi. Dünya Bankası, Afrika Boynuzu ülkelerine 686 milyon dolar yardım sağlıyor.



Bölgeye şu ana kadar 870 milyon doları acil olmak üzere dünya genelinde 1,03 milyar dolar yardım yapılma sözü verildi. Dünya Bankası, bölgede 1,45 milyar dolar ek yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.