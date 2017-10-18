Somali'de 300 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda hedef Türk Büyükelçiliği miydi?

Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen ve en az 300 kişinin hayatını kaybettiği kanlı terör saldırısının esas hedefinin, Türkiye’nin sınır ötesindeki en büyük üssü olan Mogadişu askeri üssü olduğu iddia edildi.

Hürriyet’in Amerika’nın Sesi’nden aktardığı habere göre, bir Somalili istihbarat yetkilisi, 14 Ekim Cumartesi günü Mogadişu’da gerçekleşen ülkenin ve bölgenin son yıllardaki en büyük terör saldırısında yeni kurulan Türk üssünün hedef alındığını öne sürüldü.

Adı açıklanmayan istihbarat yetkilisi, hem saldırıdan önce elde edilen, hem de patlamadan sonra ortaya çıkan bilgilerin, saldırının Türk askeri üssünü hedef aldığını ortaya koyduğunu belirtti. Saldırıda en az 300 kişi hayatını kaybetmiş, en az 400 kişi de yaralanmıştı. Mogadişu’da şimdiye kadar kullanılan en büyük patlayıcı çeyrek tondu. Ancak yetkililer, cumartesi günkü patlamada bunun iki katı bomba kullanıldığını tahmin ediyor.

Saldırıda El Şebab izleri

Yetkili, Türk askeri üssünün saldırganlar için en stratejik öneme sahip hedef olduğunu, üssün Somalili güvenlik kuvvetlerine personel yetiştirdiğini ve saldırganların da bundan dolayı bu üssü önceden vurmayı amaçladığını kaydetti. Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Dairesi yetkilisi, El Şebab militanlarının Türk askeri üssüne saldırı planladığını önceden öğrendiklerini sözlerine ekledi. Saldırıyı ülkede etkin olan El Şebab örgütü üstlenmese de terör uzmanları, örgütün bombalı saldırının arkasında olduğuna inanıyor.

Somali’deki Türk askeri üssü 30 Eylül’de hizmete girmişti. Üste bulunan 200 Türk askeri, halen 1500 Somali askerini eğitiyor. Uzun vadede üssün Somali ordusuna 10 bin asker yetiştirmesi planlanıyor. Üssün açılış töreninde konuşan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Somali askeri bakımdan güçleninceye kadar bu ülkeye yardıma devam edeceklerini açıklamıştı. Öte yandan Somali, gelecek yıl Ekim ayında Afrika Birliği askerlerinin ülkeden tamamen ayrılmasından önce 22 bin askerden oluşan bir ordu kurmayı hedefliyor.

Saldırıda kullanılan kamyon

Somali istihbarat yetkilileri, olayla ilgili dört kişinin tutuklandığını, bunlardan birinin de el Şebab’ın Mogadişu’daki güvenlik ve istihbarat sorumlusu olduğunu bildirdi. Asıl patlamada kullanılan kamyonunsa İtalya’dan ithal edilen ve eski bir inşaatta kullanılan bir araç olduğu belirtildi. Güvenlik kuvvetleri, tanıdık bir kişiyle temas kuran kamyon şoförünün Mogadişu dışındaki Siinka Dheer kontrol noktasından geçmesine izin verdi. Araç eski Amerikan Büyükelçiliği önündeki ikinci kontrol noktasında durduruldu. Geçişine izin verilmesini sağlayacak bir tanıdık bağlantısı olup olmadığı sorulunca sürücü kimseyi tanımadığını söyledi.

Bir güvenlik yetkilisine göre kamyon bir köşeye park edildi ve telsizle durumu bildiren askerler, bomba araması yapılması talebinde bulundu. Yetkili, “Sürücüden aracı yol kenarına park etmesi istendi, ancak sürücü panikleyerek geri döndü ve gaza basarak kontrol noktasını ihlal etti. Bir asker kamyonu takibe aldı ama kamyon üç tekerlekli bir motosiklet ve bir minibüsle çarpıştı, ardından kalabalık kavşakta infilak etti” diye konuştu.

Ağır yaralılar Türkiye’ye getirildi

Somali’de14 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen bombalı saldırı sonucu ağır yaralanan terör mağdurlarından 35’i, Sağlık Bakanlığı ve AFAD’tan oluşan ekipler eşliğinde Ankara’ya getirilmişti. Yedi buçuk saat süren uçak yolculuğu sonunda getirilen yaralıların Polatlı, Numune ve Gülhane Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındığı açıklanmıştı.

Somali’deki Türk askeri üssü 30 Eylül’de hizmete girmişti. Üste bulunan 200 Türk askeri, halen 1500 Somali askerini eğitiyor. Uzun vadede üssün Somali ordusuna 10 bin asker yetiştirmesi planlanıyor.