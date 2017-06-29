Somali'de 20 bin çocuk açlık tehdidi altında

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'daki uluslararası çocuklara yardım kuruluşu Save the Children, Somali'de 18 bölgenin 9'unda kız ve erkek çocukların acilen yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı. Yardım kuruluşu uluslararası toplumu Somali'ye yardım etmeye çağırdı.

Kuruluşun Somali direktörü Hasan Noor Saadi yaptığı açıklamada, yetersiz beslenen çocukların sayısındaki artışın sarsıcı olduğunu söyledi. Ülkedeki yağışların düzensiz olduğunu hatırlatan Noor Saadi bu nedenle tarım hasadının henüz güvence altına alınamadığını belirtti.

1,5 milyar dolar gerekli

Noor Saadi, ailelerin çocuklarını besleyebilmek için geriye çok az seçeneklerinin kaldığını vurguladı. Saadi, Somali'ye açlıkla mücadele için acilen 1 milyar 500 milyon ABD dolarının gerektiğini, bugüne dek 500 milyon dolar yardım sözünün verildiğini belirtti.

"Yılın ilk yarısında yardımlar sayesinde bir milyon çocuğa yardım edebildik" diyen Saadi, yardım gelmediği takdirde ellerindeki paranın kısa sürede tükeneceği uyarısında bulundu.

İngiliz hükümetinin ek olarak 75 milyon dolar sunmaya hazır olduğunu hatırlatan Saadi, "Diğer kreditör ülkelerden bu örneği izlemelerini ve aynı şekilde mali yardım yapmalarını rica ediyoruz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Somali'de hükümet güçleri radikal İslamcı Eş Şebab militanları çatışıyor. Çatışmalar ülkedeki yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor.

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