Somali'de 2 kişiye idam cezası

Topraklarının büyük kısmı İslamcı militanların kontrolünde olan Somali’de iki kişi idam edildi.



48 yaşındaki Muhammed Ebukar’ın evli olduğu halde zina yaparken yakalandığı ve Afgoye kentinde kurulan şeriat mahkemesince taşlanarak idam (recm) edilmesine karar verildiği açıklandı.



Dün Hizbul İslam örgütü militanları tarafından önce geniş bir çukura göğsünden yukarısı dışarıda kalacak şekilde gömülen Ebukar, daha sonra yüzleri mlaskeli militanların attığı taşların altında can verdi.



Ebukar’ın ardından adı ve yaşı açıklanmayan bir Somalili de kurşuna dizilerek öldürüldü. Bu kişinin de cinayet nedeniyle idam cezasına çarptırıldığı açıklandı. Militanlar kent halkını da infazları izlemesi için meydana topladı. Somali’de militanların kontrolündeki bölgelerde sinema, dans, batı tarzı müzikler, cep telefonu ve futbol yasak.



“Kısas’a kısas” dedi, vurdu



Yine Somali’de şeriat mahkemesinin verdiği ‘kısas’ kararından sonra, bir genç, babasını öldüren kişiyi halkın gözleri önünde kurşuna dizerek delik deşik etti.