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Dünya

Somali'de 2 gemi kaçırıldı

Somali açıklarında, Norveç ve Yunan bayraklı iki gemi korsanlar tarafından kaçırıldı

27 Mart 2009 02:00

Somali açıklarında, Norveç ve Yunan bayraklı iki gemi korsanlar tarafından kaçırıldı

Bölgede devriye görevi yürüten ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Norveç'e ait bir kargo gemisinin, Somali'nin Kismayo kenti açıklarında kaçırıldığı belirtildi.

23 kişilik mürettebatı bulunan "Bow Asir" adlı 23 bin tonluk geminin Bahama bandıralı olduğu kaydedildi.

Geminin kimyasal madde ve petrol yüklü olduğu bildirildi. 

Diğer taraftan, Avrupa Birliği Deniz Güvenlik Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Panama bandıralı bir Yunan gemisi kaçırıldı.

NATO yetkilileri, 19 kişilik mürettebatı olduğu belirtilen geminin adının  "Nipayia" olduğunu söylediler

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