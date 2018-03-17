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Dünya

Somali'de 18 ordu komutanı görevden alındı

Somali'de yerel radyo kanalı Radio Dalsan görevden alınanlardan boşalan mevkilere bazı genç subayların getirileceği aktarıldı

17 Mart 2018 05:11

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun Somali Ulusal Ordusuna yönelik reformlar kapsamında 18 ordu komutanının görevlerine son verdiği bildirildi.

Ülkedeki yerel radyo kanalı Radio Dalsan'da yer alan haberde askeri bir kaynaktan elde edinilen bilgiye göre Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'nun Somali Ulusal Ordusuna yönelik başlattığı reformlar kapsamında 18 ordu komutanını görevden aldığı belirtildi.

Haberde toplamda 22 ordu komutanının yer aldığı Somali Ulusal Ordusunda sadece 4 kişiye dokunulmadığı kaydedilirken, görevden alınanlardan boşalan mevkilere bazı genç subayların getirileceği aktarıldı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun bir süredir orduya taze kan getirmek amacıyla orduda çeşitli reform ve yenilikler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Somali'de Başbakanlık Ofisi tarafından 27 Ekim 2017 tarihinde yapılan açıklamada, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Abdullahi Muhammed Sambaloshe ile Polis Teşkilatı Başkanı Abdihakin Dahir Saed Said'in görevlerinden alındığı bildirilmişti.

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