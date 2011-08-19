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Somali ziyaretinde faciadan dönüldü!

Türk Hava Yolları'na ait uçak Mogadişu Havaalanı'na inişinde kanadını yere sürtmesi sonucu büyük tehlike atlattı.

19 Ağustos 2011 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan'a Somali ziyaretinde eşlik eden aralarında Ajda Pekkan ve Sertap Erener'in de bulunduğu heyeti taşıyan uçak, büyük tehlike atlattı. Türbülans nedeniyle havaalanına zor bir iniş yapan uçağın kanadı yere çarptı.


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Başbakan Erdoğan Somali'de/Fotogaleri


Başbakan Erdoğan Kızılay çadırını ziyaret etti


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali ziyaretinde kendisine eşlik eden işadamı, sanatçı ve gazetecilerin bulunduğu heyeti taşıyan Türk Hava Yolları'na ait “Ordu” isimli uçak, Mogadişu Havaalanı’na inişi sırasında büyük tehlike atlattı.


Havaalanına inmeden birkaç dakika önce türbülansa giren uçak çok zor bir iniş gerçekleştirdi.


Yolcuları iniş sırasında uyaran pilot, “sıkı tutunun” diye anons yaptı.


Tekerleri farklı zamanlarda yere değen uçağın kanadı yere çarptı. Uçağın içinde büyük korku yaşanırken, bazı kişiler çığlık attı.


Uçağı havalanına inen Başbakan Erdoğan, yaklaşık 30 dakika uçağından ayrılmayarak olayla ilgili bilgi aldı.


Bu arada, yetkililer, heyeti taşımak için bu uçakla dönülmeyebileceğini, yeni bir uçağın gelebileceğini ifade ettiler.


Öte yandan, kaza tehlikesi atlatan uçağın ekibinin Yemen’deki yakıt ikmali sırasında değiştiği öğrenildi.


Uçakta AK Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, sanatçılar Ajda Pekkan, Sertap Erener, Muazzez Ersoy, Nihat Doğan, gazeteciler ve koruma ekibi ve bazı milletvekilleri de bulunuyordu.

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