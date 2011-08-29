Somali SMS'leri davalık oluyor

T24 - GSM operatörlerinin Somali için başlatılan yardım kampanyalarından kısa mesaj (SMS) ücreti aldığı yönünde haber, yardım örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarında infial yarattı. SMS ile yardım toplayan dernek ve vakıflar konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.



Bugün gazetesinin haberine göre, Diyanet İşleri Basın Müşaviri Abdülkadir Özkan, konu ile ilgili inceleme başlattıklarını söyledi. Hukuk Müşavirliği'nin konu üzerinde çalıştığını ifade eden Özkan, bayram tatili sonrasında olayı yargıya taşıyacaklarını kaydetti. Kimse Yok Mu Derneği de durumun 'kabul edilemez' olduğunu açıkladı. Derneğin Yurtiçi Yardımlar ve Acil Operasyonlar Koordinatörü Celal Türkoğlu, bu tür ücretlendirilme konusunda kendilerinin bilgisi olmadığını ifade etti. "Vatandaşların hayır amaçlı yaptığı yardımlardan ücret alınması kabul edilemez" diyen Türkoğlu şöyle konuştu:





6 yıldır alıyorlar



"Biz SMS ile yardım kampanyasını çeşitli nedenlerle 5-6 yıldır uyguluyoruz. İlk başta bu uygulamayı başlatırken bir sözleşme imzalamıştık, o günden bu yana da yeni bir anlaşma yapmadık. Kamu yararına bir dernek olduğumuz için vergi kesintisi kaldırıldı. Bunun dışında bir uygulama deşikliği olmadı. Yani 6 yıldır bizim aracılığımızla bağış yapan herkesten ücret alınmış demektir."





4,6 milyon SMS



Yönetim olarak bu konuyu bayram sonrası konuşup yargıya intikal ettireceklerini söyleyen Türkoğlu, "Son 1 ay içinde bizim aracılığımızla 2,5 milyon SMS'lik bağış yapılmış. Bunun 2 milyon 140 bini Afrika için" dedi. Diyanet İşleri de Ramazan ayının başından bu yana 2.5 milyondan fazla SMS'le bağış aldıklarını açıklamıştı.





Kâr amacı güdülmüş



Tüketiciler Birliği Başkanı Nazım Kaya, küresel bir kampanyada kısa vadeli kâr amacı güdülmesinin üzücü bir durum olduğunu belirtti. Bu tür yardım kampanyalarında SMS ücret alınacaksa dahi bunu tüketicinin değil, yardım toplayan kuruluşun ödemesi gerektiğini savunan Kaya, "Turkcell ve Vodafone kendi açlığını gidermiş. İnsanlar artık kime güveneceğini şaşırdı. Yardımları elimizle götürüp teslim etmek daha doğru olacak" dedi.

Tüketicinin ücretlendirme konusunda bilgilendirilmediğini vurgulayan Kaya, operatörlerin aldıkları paraları iade etmesi gerektiğini, bunun için yargı yoluna gideceklerini söyledi.





