T24 LogoT24 Logo
Gündem

Somali SMS'leri davalık oluyor

GSM operatörlerinin Somali için başlatılan yardım kampanyalarından kısa mesaj (SMS) ücreti aldığı...

29 Ağustos 2011 03:00

T24 - GSM operatörlerinin Somali için başlatılan yardım kampanyalarından kısa mesaj (SMS) ücreti aldığı yönünde haber, yardım örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarında infial yarattı. SMS ile yardım toplayan dernek ve vakıflar konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

Bugün gazetesinin haberine göre, Diyanet İşleri Basın Müşaviri Abdülkadir Özkan, konu ile ilgili inceleme başlattıklarını söyledi. Hukuk Müşavirliği'nin konu üzerinde çalıştığını ifade eden Özkan, bayram tatili sonrasında olayı yargıya taşıyacaklarını kaydetti. Kimse Yok Mu Derneği de durumun 'kabul edilemez' olduğunu açıkladı. Derneğin Yurtiçi Yardımlar ve Acil Operasyonlar Koordinatörü Celal Türkoğlu, bu tür ücretlendirilme konusunda kendilerinin bilgisi olmadığını ifade etti. "Vatandaşların hayır amaçlı yaptığı yardımlardan ücret alınması kabul edilemez" diyen Türkoğlu şöyle konuştu:


6 yıldır alıyorlar

"Biz SMS ile yardım kampanyasını çeşitli nedenlerle 5-6 yıldır uyguluyoruz. İlk başta bu uygulamayı başlatırken bir sözleşme imzalamıştık, o günden bu yana da yeni bir anlaşma yapmadık. Kamu yararına bir dernek olduğumuz için vergi kesintisi kaldırıldı. Bunun dışında bir uygulama deşikliği olmadı. Yani 6 yıldır bizim aracılığımızla bağış yapan herkesten ücret alınmış demektir."


4,6 milyon SMS

Yönetim olarak bu konuyu bayram sonrası konuşup yargıya intikal ettireceklerini söyleyen Türkoğlu, "Son 1 ay içinde bizim aracılığımızla 2,5 milyon SMS'lik bağış yapılmış. Bunun 2 milyon 140 bini Afrika için" dedi. Diyanet İşleri de Ramazan ayının başından bu yana 2.5 milyondan fazla SMS'le bağış aldıklarını açıklamıştı.


Kâr amacı güdülmüş

Tüketiciler Birliği Başkanı Nazım Kaya, küresel bir kampanyada kısa vadeli kâr amacı güdülmesinin üzücü bir durum olduğunu belirtti. Bu tür yardım kampanyalarında SMS ücret alınacaksa dahi bunu tüketicinin değil, yardım toplayan kuruluşun ödemesi gerektiğini savunan Kaya, "Turkcell ve Vodafone kendi açlığını gidermiş. İnsanlar artık kime güveneceğini şaşırdı. Yardımları elimizle götürüp teslim etmek daha doğru olacak" dedi.
Tüketicinin ücretlendirme konusunda bilgilendirilmediğini vurgulayan Kaya, operatörlerin aldıkları paraları iade etmesi gerektiğini, bunun için yargı yoluna gideceklerini söyledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24