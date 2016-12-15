Somalı Şehit Madenci Aileleri, Şirvan'daki madenci ailelerini ziyaret etti

Sosyal Haklar Derneği ve Somalı Şehit Madenci Aileleri, Siirt’in Şirvan ilçesinde Ciner Grubu'na ait bakır madeninde meydana gelen ve 16 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasının birinci ayında, Şirvanlı ailelere destek vermek için bugün Şirvan’a gitti.

Şirvanlı ailelerin ziyaretine, Somalı Şehit Madenci Aileleri’nin yanı sıra Sosyal Haklar Derneği’nden Genel Başkan Melda Onur ve daha önce de Şirvan’a gitmiş ve Şirvan raporunu hazırlamış avukatlardan Evren İşler ile Soma avukatlarından Özgür Karaduman eşlik etti.

Sosyal Haklar Derneği tarafından paylaşılan "SHD ve Soma Şehit Madenci Aileleri, Şirvan'daki İş Cinayetinin Birinci Ayında Şirvan'a gidiyor" başlıklı duyuru metni şöyleydi:

Soma-Şirvan 1654 kilometre uzakta aynı acı!

Şirvan’daki iş cinayetinin birinci ayında Şirvan’dayız!

Siirt Şirvan’da 17 Kasım gecesi yaşanan iş cinayetinin ardından bir ay geçti ve ancak birinci ayın sonunda 16. İşçinin cansız bedenine ulaşılabildi.

Ülkenin 780 bin kilometre karesinin 81 ilinde yaşanan iş cinayetlerinin orta yönü, kâr hırsıyla insan emeğinin bir iş aletinden farksızlaştırılması; göz göre göre gelen bir sosyal cinayetlere karşın alınmayan önlemler ve sonuç: on binlerce insan hayatının yok edilmesi…

Ülkenin en batısında Soma’da 13 Mayız 2014’te 301 madencinin yaşamı tarihin en büyük iş cinayetiyle yok edildi. Hukuk süreci ailelerin mücadelesiyle devam ederken daha nice cinayetlere tanık olduk. Ve 17 Kasım 2016’da ülkenin en doğusuna geldik. Siirt Şirvan’da 16 insan hayatını yok eden aynı kâr hırsı.

Batıyla doğunun acısı bir.

Soma ve Şirvan 1654 kilometre arayla aynı gözyaşını akıttı. Sosyal Haklar Derneği ve Somalı Lehit Madenci Aileleri, Şirvanlı aileleri ziyaret edecekler; mücadelelerinde destek ve dayanışmalarını bildirecekler.

Somalı Şehit Madenci Aileleri’nin Şirvan ziyaretine Sosyal Haklar Derneği’nden Genel Başkan Melda Onur ve daha önce de Şirvan’a gitmiş ve Şirvan raporunu hazırlamış avukatlardan Evren İşler ile Soma avukatlarından Özgür Karaduman eşlik edecek.