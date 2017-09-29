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Dünya

Somali polisi: Bombalı saldırıda 17 kişi öldü

Mogadişu, 29 Eylül, (DHA)- Somali polisi bugün yaptığı açıklamada Pazar günü Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen patlamada en az 17 kişiyi öldüğünü açıkladı

29 Eylül 2017 15:47

Mogadişu, 29 Eylül, (DHA)- Somali polisi bugün yaptığı açıklamada Pazar günü Somali\'nin başkenti Mogadişu\'da meydana gelen patlamada en az 17 kişiyi öldüğünü açıkladı. El- Şebab terör örgütünün üstlendiği saldırının Somalili yüksek rütbeli General Ahmed Muhanmmed Ifrid’i öldürme amacıyla düzenlendiği anlaşıldı. Bombalı saldırı, askeri akademi ile savunma bakanlığı genel müdürlüğü arasındaki işlek bir caddede gerçekleştirildi. Polis, saldırganın bomba yüklü bir araçla generalin bulunduğu konvoya karışmaya çalıştığı fakat başaramayarak bir minibüse çarptığını ifade etti. Olaydan yara almadan kurtulan General Ifrid, Somali Devlet Başkanı Mohamed Farmaajo tarafından üç gün önce göreve atanmıştı.

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