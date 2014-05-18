Somalı madencinin annesi: Defnedilen benim oğlum değil

Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçiden 19 yaşındaki Muharrem Çiçek'in cenazesi memleketi Balıkesir'in İvrindi İlçesi'nde toprağa verildi. Anne Naime Çiçek, cenazenin toprağa verilmesini ardından, defnedilen kişinin oğlu olmadığını iddia edip, savcılığa başvurarak yanlışlığın düzeltilmesini isteyeceğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Alper Çobanoğlu’nun haberine göre, ailesine yük olmamak için 7 aydır Soma'daki facianın meydana gelen madende çalışan Muharrem Çiçek'in cenazesi, Akhisar Devlet Hastanesi'ndeki DNA testinin ardından memleketi İvrindi'ye getirildi. Muharrem Çiçek için bugün öğlen Çiçekli Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Balıkesir Valisi Ahmet Turhan, Balıkesir Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Feridun Boz, İvrindi Kaymakamı Ökkeş Beyaz, AKP Balıkesir İl Başkanı Mahmut Poyraz, AKP Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, vatandaşlar ve madenciler katıldı. Kılınan namazın ardından Çiçek'in omuzlarda taşınan cenazesi, Çiçekli Mahallesi Mezarlığı'nda götürülüp, toprağa verildi.

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından 60 yaşındaki Naime Çiçek, cenazenin oğluna ait olmadığını iddia etti. Cenaze toprağa verilirken ortamın adabına aykırı hareket etmemek için sustuğunu belirten anne Naime Çiçek, "Oğlumun cenazesini ne ben, ne de eşim teşhis etti. Köylüler, morgda cenazeyi teşhis edip getirdi. Anlattıklarına göre göğüs ve sırtında kıllar varmış. Benim oğlumun vücudunda hiç kıl yoktu. Defnedilen cenazenin oğluma ait olmadığını düşünüyorum. Savcılığa başvurup, hatanın düzeltilmesini isteyeceğiz" dedi.

Naime Çiçek, oğlunun bu ay maaşını alıp, madendeki işi bırakarak Konya'daki teyzesinin yanına gitmeyi planladığını da anlattı.