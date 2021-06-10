"Somalı madencilerin tazminatı için Cumhurbaşkanı talimat verdi"

Somalı madenciler, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş' ın "Cumhurbaşkanı da sorunu çözün talimatı verdi" dediğini aktardı. Madenciler, 21 Haziran'a somut adım atılmadığı takdirde, tekrar Ankara'ya yürüme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Tazminat hakları için mücadele eden Soma Uyar Maden mağduru işçiler, 21 Haziran'da tekrar Ankara'ya yürüyeceğini duyurdu. Madenciler dün TBMM'de siyasi parti temsilcileriyle görüştü.

AKP, CHP ve MHP grup başkanvekilleri ile yapılan görüşmeyi madencilerin avukatı Mürsel Ünder anlattı.

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre 12 Ekim 2020'de başlayan Ankara yürüyüşleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği tazminatların ödenme sözü, 15 Ocak'ta yerine getirilmedi.

Birkaç haftadır Soma'da eylem düzenleyen madenciler, 21 Haziran'da tekrar Ankara'ya yürüyeceklerini açıkladı. Akabinde madencilerden oluşan bir heyet dün TBMM'de siyasi parti grup başkanvekilleri ile görüştü.

Tazminat ödemeleri için planlama yapılıyor: 21 Haziran'a daha çok var

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş görüşmede, tazminatların ödenmesiyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çalıştığını dile getirdi. Tazminatlarının ödenmesi noktasında Elitaş'ın, "Cumhurbaşkanı da sorunu çözün talimatı verdi" dediğini aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği sözü "yerde bırakmayacaklarını" belirttiklerini anlatan Ünder, "Çözüm yollarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bakanlıklar arasında toplantılar yapılmış. Planlama da yapılmış, detay paylaşılmadı fakat bunu bir şekilde çözeceklerini söylediler. Bu belki yasa maddesiyle olacak yahut Cumhurbaşkanı kararnamesiyle..." diye konuştu.

Madencilerin 21 Haziran'da yürüyüş kararı bulunduğunu Elitaş'a hatırlatan Ünder, "21 Haziran'a daha çok var" yanıtını aldığını belirtti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile de görüşen madenciler, konunun "gün aşırı takip edileceği" sözünü aldı.

Aksu: Somut adım atılmadığı sürece takvimde değişiklik olmaz

Ankara'da yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı talimatı ve AKP'nin çalışma yaptığı bilgisi alınırken, ödemelerin ne zaman yapılacağı, kanun mu çıkarılacak veya kararname mi çıkacağı belirsiz kaldı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, samimi adımların atılmasını beklediklerini ancak 21 Haziran'daki yürüyüş kararında bir değişiklik olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle sorunu çözme eğilimi olduğunu aktaran Aksu şöyle konuştu:

"İçerisinde olduğumuz süreçte somut ve inandırıcı eylemler gerçekleşirse yürüyüşü tartışırız. Madencilerin artık yürümekten başka çaresi ve sabrı da yok. Biz madencilerle birlikte şu an 21 Haziran'a hazırlanıyoruz. Hesaplamalara göre Uyar Maden işçilerine yaklaşık 30 milyon lira kadar ödeme yapılması gerekiyor. Milyonlarca dolarlık rüşvetler vesaire konuşulurken işçinin hakkı, alacağı ödenmeli. Geniş ve somut adımlar atılmadığı sürece yürüyüş kararında değişiklik olmayacak."