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Somalı madencilere ihtarname: İşe başlayın yoksa atılacaksınız

CHP'li Özgür Özel, ihtarname gönderildiği için işçilerin madene gitmesi gerektiğini vurguladı

17 Haziran 2014 11:14

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği Eynez ocağını işleten Soma Kömür İşletmeleri AŞ, üretimi durdurulan Işıklar ve Ata Bacası ocaklarında çalışan işçilere noterden ihtarname gönderiyor. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Kimse madene inmeye zorlanmayacak.” sözüne rağmen çalışanlara gelen resmi tebligatta 3 gün içinde işbaşı yapmaları, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağı belirtiliyor. Ocağa inmekten korkan madenciler, işten atılma riskiyle karşı karşıya.

Zaman'dan Tuğba Mezararkalı ve Mustafa Kuşen'in haberine göre R.Ş., ihtarnamenin kendisine ulaştığı madencilerden biri. Tebliğ edilen ihtarnamenin içeriğini görünce şaşıran ve yaşanan bu olaylardan sonra yeniden madene inmekten çekinen R.Ş, yasal yollara başvurmak istediğini ancak kimden nasıl bir yardım alacağını bilmediğini belirtiyor. İhtarnameyi alanların madene gittiğini  söyleyen V.Ş. ise “Giden işçileri, zorla yerin altına sokmuyorlar. Şu an için işçilere herhangi bir yapılan yasal işlem de bulunmuyor.” diye konuştu. Soma Kaymakamı Bahattin Atçı da şirket tarafından maden işçilerine ihtarname gönderildiğini doğruladı. Atçı, şöyle konuştu: “İşçilerin, işyerlerine sahip çıkması gerekiyor. Maaş alıp işe gitmemeleri doğru değil. Zaten işe gitmeyenlerin maaşlarını da henüz yatırmamışlar. Bu ne zamana kadar devam eder bilmiyoruz.”

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, yaptığı açıklamada, bu konuda işçilerin zorlandığını ancak şu an için başlatılan kanuni bir işlem olmadığını söyledi. Özel, ihtarname gönderildiği için işçilerin madene gitmesi gerektiğini vurguladı.

Maden işçilerine gönderilen ihtarname ise şöyle: “Şirketimiz Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin Işıklar Yeraltı Kömür Ocağı Maden Sahasındaki işyerimizde çalışmaktayken; mevcut sahamızın yer altı kısmına ilişkin olarak idari tedbir-durdurma kararı muvacehesinde mezkur durdurma kararında da belirtildiği üzere gerekli eksikliklerin tamamlanması aynı zamanda da ilgili kararın sadece yeraltına ilişkin olması da dikkate alındığında; tüm bu işletmelerin ikmal edilebilmesi aynı zamanda da bir an önce giderilmesi için iş bu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde işyerimizde gelmenizi; aksi takdirde yasal yasal haklarımızı üzülerek kullanacağımızın ihtaratını havidir.”

Soma’da 13 Mayıs 2014 Salı günü facianın meydana geldiği Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye ait Eynez Maden Ocağı’nda 301 işçi şehit olurken 486 işçi yaralı olarak kurtarılmıştı. Faciadan sonra ocak kapatıldı. Aynı şirkete ait Işıklar ve Ata Bacası ocaklarında da denetimlerden sonra iş ve çalışma güvenliği olmadığı gerekçesiyle 28 Mayıs tarihinde üretim durduruldu. Işıklar’da dört, Ata Bacası’nda bir yıldır üretim yapılıyor. Bu iki ocakta yaklaşık 3 bin maden işçisi çalışıyor.

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