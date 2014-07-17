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Somalı madencilere 60 gün sonra ilk ödeme yapıldı

Kaza gününden itibaren maden ocağında çalışanlara ve çalışanlardan ölenlerin hak sahiplerine İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 6 ay boyunca net ücretleri kadar ödeme yapılacak

17 Temmuz 2014 19:18

İŞKUR, Soma'daki maden faciasında kaza günü itibarıyla çalışanlara ve çalışanlardan vefat edenlerin hak sahiplerine ilk aya ilişkin ödemelerin 17 Temmuz itibarıyla ilgililer adına PTT'ye transfer edildiğini, ilgililerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanlarıyla PTT şubelerine başvurarak ödemelerini alabileceklerini, bundan sonraki aylarda da ödemelerin her ayın 15'i ile 20'si arasında yapılacağını bildirdi.

İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Mayıs'ta Soma'daki maden faciasıyla ilgili olarak 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na geçici 12'inci madde eklendi.Bu çerçevede, kazanın meydana geldiği Eynez maden ocağı işletmesinde kaza günü itibarıyla çalışanlara ve çalışanlardan vefat edenlerin hak sahiplerine, hak sahipliği oranında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 6 ay boyunca net ücretleri kadar ödeme yapılacak.

İlk aya ilişkin ödemeler 17 Temmuz Perşembe günü itibarıyla ilgililer adına PTT'ye transfer edildi, ilgililer T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanları ile PTT şubelerine başvurarak ödemelerini alabilecek. Bundan sonraki aylarda da ödemeler her ayın 15'i ile 20'si arasında yapılacak.

 

İşverenden tahsil edilmek üzere

 

Ayrıca, Soma'da müfettişler tarafından faaliyetleri durdurulan Eynez, Atabacası ve Işıklar maden ocaklarında çalışanların işveren tarafından ödenmeyen ücretleri, daha sonra işverenden tahsil edilmek üzere 3 ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Bu kapsamdaki ödemelerden ilk aya ilişkin olanlar 18 Temmuz Cuma günü itibarıyla ilgililerin maaş hesaplarına aktarılacak.

 

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