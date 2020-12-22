Somalı madenciler zafere ulaştı: Tazminat ve ücret alacakları ödenecek

Aylardır mücadele eden Somalı madencilerin tazminat ve ücret alacaklarının ödeneceği öğrenildi. 3 bin 325 madencinin haklarının ödenmeye başlanacağını duyuran Bağımsız- Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, “Biz kimseden korkmuyoruz, korksaydık yer altında madencilik yapmazdık. Hakkımızı sonuna kadar alacağız, bir kuruşunu da bırakmayacağız” dedi.

Manisa’nın Soma ilçesinden tazminat ve ücret alacakları için 12 Ekim 2020 tarihinde Ankara’ya yürüyüş başlatan madenciler yürüyüşleri sırasında defalarca gözaltına alındı. Madenciler aylardır verdiği mücadelenin sonucunu da aldı. Işıklar, Atabacası, Geventepe’deki maden ocaklarında çalışan 3 bin 325 madenciye ücret ve tazminat alacakları ödenmeye başlanacak.

Öte yandan kendileriyle yollara koyulan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Sekreteri Başaran Aksu, bugün Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘suç işlemeye tahrik’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Madencilerin yalnız bırakmadığı Aksu’nun davası 13 Nisan’a ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Aksu, “Bizim hakkımız madenci kardeşlerimize helal olsun. Uyar Madencilik’teki kardeşlerimiz için mücadelemiz sürüyor. İşçilerin hakkını patronlarda bırakmayacağız” dedi.

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin, yer altında çalışan bütün maden işçilerinin haklarını alana kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, “Biz kimseden korkmuyoruz, korksaydık yer altında madencilik yapmazdık. Hakkımızın sonuna kadar alacağız, bir kuruşunu da bırakmayacağız” diye konuştu. Çetin, maden işçilerinin bugünden itibaren tazminatları ve diğer alacaklarını hesaplatarak alacağını duyurdu.

Bağımsız Maden İş Sendikası Avukatı Mürsel Ünder, adli makamların madencilerin mücadelesini kriminalleştirmemesi gerektiğini söylerken, Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal “Biz görüyoruz ki önümüzdeki günlerde başka davalar da açılacak. Bu davalardan korksak bu işlerle uğraşmayız” diye konuştu.

Somalı madenciler gibi tazminat ve ücret alacakları ödenmeyen Karaman’ın Ermenek ilçesindeki madenciler de sorunlarının çözümü için bekleyişini sürdürüyor. (ANKA)