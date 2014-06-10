Somalı madenciler, 30 TL yevmiye ile AKP mitingine götürülmüş

TBMM Soma Araştırma Komisyonu, Soma'daki inceleme ziyaretinde bugün tarafları dinlediği sırada madenciler siyasi parti mitinglerine katılmaları için şirketlerce uygulanan tarifedeki ayrıntı dikkat çekti. Komisyon üyesi AKP'li vekillerce hemen itiraz edilmesine rağmen madenciler geri adım atmadı ve mitinglere katılım karşılığı ocakta çalışmış gibi gösterilip günlük 30 TL yevmiye aldıklarını yineledi.



Soma'da yaşanan facia ve madencilikteki sorunları dinlemek üzere bugünkü çalışmalarını konferans salonu ortamında devam ettiren TBMM Soma Araştırması Komisyonu, gün boyu sürdüreceği tarafları dinleme maratonunu facia sırasında madende olan işçilerle başladı.

Komisyon, ilk önce 13 Mayıs günü Soma Holding'e ait Eynez Madeni'nden sağ çıkmayı başarmış dört madenciyi dinledi.

Madencilerden T.Y., Türkiye Kömür İşletmeleri'nce yapılan denetimleri hiçbir zaman görmediğini ve sendika seçimlerinde kendilerine söz hakkı tanınmadığını belirtirken, kömür madenciliği özel sektörde mevcut koşullarda olduğu sürece ölüm riskinin azalmayacağını anlattı. Özel sektörde yangın riski olsa dahi eğer kömür varsa çalıştırılmaya zorlandıklarını kaydeden T.Y., ölen 301 arkadaşı içim herşeyi anlatmak istediğini de söyledi. Şirketlere denetim yapılmaması konusunda ise siyasi ilişkilere dikkat çeken T.Y., günlük ocak yevmiyeleri olan 20 veya 30 Türk Lirası karşılığında mitinglere ötürüldüklerini açıkladı. T.Y., "Mitinglere gittim ama zorla yani o gün miting varsa bizi servis ile götürüyorlardı sonra da o günün yevmiyesini veriyorlardı" dedi.

Bir başka madenci S.Ş. de, örneğin Manisa'nın Selendi ilçesindeki bir mitinge de benzeri şekilde şirket talep ettiği için gittiğini söyledi.

Madencilerden M.Ş., Soma Holding'e Işıklar Madeni'nin ihalesiz verildiği yönünde duyumları da olduğunu belirterek, aslında devletin bu madenleri işletmesini istediklerini de dile getirdi.

AKP'li vekil madencilerden 'ispat' istedi

Bu açıklamalar üzerine özellikle AKP'li Selçuk Özdağ, tepki göstererek, "Bunu ispat edebilir misiniz? İtham ediyorsunuz, elinizde belgeniz var mı?" dedi.

Özdağ'a karşılık CHP'li Sakine Öz, madencilere yönelik sert bir üslup takınılmaması gerektiğini dile getirdi.

Burada siyasi partilere yönelik ciddi bir itham yapıldığını kaydeden Özdağ ise, bu tarz ithamlar için açıklama istediğini ifade etti.

Özdağ'ın soru yönelttiği madenci S.Ş. ise geri adım atmadı ve Selendi'ye milletvekili seçimlerinde bir Manisa Milletvekili Adayı'nın toplantısına götürüldüklerini söyledi. Şirket tarafından madencilere servis dışında çevresindekileri de mitinge getirme çağrısı yapıldığını da belirten S.Ş., "Şirket benzinli araçlar 150 Türk Lirası, gazlı araçlar için 100 Türk Lirası ödüyordu. Oralarda (mitinglerde) yediğimiz yemek bedelini de faturasını verip muhasebeden alıyorduk. Günlük yevmiyede 30 Türk Lirası veriliyordu" dedi.

Bu açıklamalar Komisyon üyeleri arasında kısa süreli gerilim yarattırken, CHP'li Özgür Özel, mutlaka bu konuşan madencilere TBMM Soma Araştırma Komisyonu olarak işten atılmama güvencesi vermek gerektiğini söyledi. Özel'in sözleri üzerine Komisyon Başkanı Ali Rıza Alaboyun, herşeyin kayda geçtiğini ve burada konuşmalarından ötürü madencilere suçlama yapılamayacağını dile getirdi.