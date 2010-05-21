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Somali Konferansı İstanbul'da başlıyor

21 Mayıs 2010 02:36

T24 - Somali Uluslararası Temas Gurubu'nun Aralık 2009'da Cidde'de düzenlenen toplantısında alınan karar doğrultusunda, Cibuti Barış Süreci çerçevesinde ve BM himayesinde düzenlenmesi öngörülen Somali Konferansı, yarın İstanbul'da başlıyor. Konferans, 23 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin katılımıyla yapılacak olan ve 55 devlet ile aralarında İKÖ'nün de yer aldığı 12 uluslararası örgütün davet edildiği konferans kapsamında, yarın davet edilen ülke ve uluslararası kuruluşların yüksek düzeyli memurlarının katılımıyla hazırlık toplantısı düzenlenecek.

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