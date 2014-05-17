Somalı işçiler anlattı: Gaz maskelerinin çoğu bozuk, 9 yıllık maskeyi takıyoruz!

Soma'da yaşanan maden faciasının ardında, ocaktaki eksiklikler hakkında konuşan işçiler, "Eğitim, tatbikat hak getire! Denetime gelen müfettiş yukarda ziyafet çekip madene inmeden dönüyor. Arızalı detektör 2-3 ayda değişiyor. Gaz maskelerinin çoğu bozuk. Hala 9 yıllık maskeyi takıyoruz!" dedi.

Vatan gazetesinden İlker Akgüngör, Soma'daki faciadan kurtulan işçilerle konuştu. Soma Holding yönetiminin dün (16 Mayıs 2014) yaptığı açıklamaları değerlendiren işçiler ocaktaki eksiklikleri anlattı. Vatan'daki haber şöyle:

Soma Holding sahibi Alp Gürkan ile yöneticilerin yaptığı basın toplantısının ardından maden işçileriyle buluştuk. Ne diyorsunuz patronun açıklamalarına diye sorduk. Tabiri caizse bin ah işittik.

9 yıldır vardiya 1’de çalışan Ercan Çetinyılmaz (43), madenin 2 yıllık işçisi Ömer Günay (35) ve 4 yıldır vardiya 2’de çalışan Ferhat Dağlı (29) gerçeklerle söylenenler arasındaki farkları madde madde sıraladı.



Dinleyince moralimiz bozuldu



“Hiç ihmalimiz yok ama kaza neden oldu bilmiyoruz diyorlar. Çelişki burada başlıyor. Bir kere hiçbirimiz patronun söylediklerine inanmıyoruz ve açıklamalar bizi ikna etmediği gibi daha da çok moralimizi bozdu.”

“Madenin 2 temiz hava girişi, bir pis hava çıkışı var. İşçiler buradan yürüyerek dışarı çıkar. Eğer ikinci bir pis hava çıkışı olsaydı en azından üst kademedekiler rahatça çıkardı böyle bir katliam yaşanmazdı.”



Denetim tiyatro!



“İşçinin bir hafta, 10 gün önce denetimden haberi olur mu? Her denetimi bilirdik. Devletin müfettişi gelir yukarıda ziyafetini çeker, ocağa bile inmeden gider. Müfettişin üretimi görmesi lazım. Denetleme aniden, baskın olarak yapılır. Biz de her şey düzeltildikten sonra denetleme olurdu. 2011’de müfettiş bizi toplayıp hakkınızı koruyacağız dedi. Kısa bir süre sonra bir arkadaşımız göçükte, biri de bant tamburuna sıkışarak öldü.”



Detektörler ve maskeler



“Metan gazı dedektörleri ne kadar sağlıklı bilemiyorum. Bazen arızalı olduğunda 2-3 ay sonra değiştirilirdi. Yaklaşık bir yıl önce bir kablo yanması oldu. Bu kadar olmasa da ocağı yine duman bastı. Bize verilen maskeleri kullandığımızda yüzde 60-70’i arızalı çıktı. Hala 9 yıl önce verilen maskeyi kullanıyorum.”

“Göstermelik bir yaşam odası yaptılar. Bir ay sonra iptal ettiler. Aşağıdaki bir taş bacanın etrafına toz toprak girmesin diye plastik bir oda yaptılar. 500 kişi alır dedikleri yeri hiç görmedik. Madende yemek yiyecek yer bile yok. Yemeğimizi çamur içinde yiyoruz.”



'Eğitim ve tatbikat yok'



“Kimsenin doğru düzgün eğitim aldığı yok. Hepimiz bir kazada madenden nasıl çıkılır kendi tecrübelerimizle öğreniyoruz. Kimse bize burası 340 yaşam çıkış noktasıdır diye bir yer göstermedi. Yıllardır bir kere bile tatbikat yapmadık. Yangının olduğu H panosunda 1 gün önce göçük oldu, bizi nefeslik denilen köprüden çıkardılar. Aynı yer bir ay önce de çökmüştü. Bir arkadaşımızın kolu kırıldı.



Tek düşündükleri kömür!



“Yangın var denilip yangının olduğu yerin bir kere bile kapatıldığını hatırlamıyorum. Yangını söndürmek için küllü su bastıklarını görmedik. Devamlı kömür, kömür, kömür diyerek baskı yapıyorlar.”