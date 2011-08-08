-SOMALİ İİT'DEN YARDIM İSTEDİ ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Somali Başbakanı Muhammed Abdullahi Muhammed'in, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'na yolladığı mektupla ülkesindeki büyük kıtlık ve felaketle ilgili yardım talebinde bulunduğu bildirildi. İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Somali Başbakanı Muhammed gönderdiği acil mektupta Genel Sekreter İhsanoğlu'na, Somali ve Somaliler için bugüne kadar uluslararası kamuoyunda yapmış olduğu yardım ve gösterdiği büyük destek için teşekkür etti. Başbakan Muhammed, İİT'ye üye ülkelerin Somali'deki felakete ilk günden beri büyük yardımlarının olduğunu belirterek, Somali'deki insani drama dikkati çekti. Somalililerin son 50 yıldır kuraklık, açlık ve terörizmin pençesinde çok acı çektiğine işaret eden Muhammed, "Bütün bunların yanında son 6 ayda gıda fiyatlarındaki yüzde 400'lük artış Somali'de yaşayan insanlara son darbeyi de vurmuştur" ifadesini kullandı. Somali nüfusunun yüzde 43'ünün, yani 3 milyon 200 bin Somali vatandaşının çok zor şartlar altında yaşadığını belirten Muhammed, bu insanların acilen yardım beklediğini vurguladı. Ülkedeki olumsuz şartlar yüzünden hayvancılığın ve tarımın yapılamaz hale geldiğini kaydeden Muhammed, bugüne dek birçok uluslararası ve yerel yardım kuruluşunun Somali'deki durumu yerinde incelediğine dikkati çekerek, bu kuruluşların görevlilerinin milyonlarca Somalilinin kuraklığın pençesindeki bölgelerden daha güvenli bölgelere yaptığı büyük göçe kendi gözleriyle şahit olduğunu belirtti. Muhammed, şöyle devam etti: "Ne yazıktır ki binlerce insan bu büyük göçe dayanamamış ve hayatını kaybetmiştir. Bugün milyonlarca Somalili ülkenin içinde ve dışında farklı bölgelerdeki mülteci kamplarında çok zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bütün bunları göz önüne aldığınızda yaşadığımız büyük felaketin boyutları daha iyi ortaya çıkmaktadır. Bugün biz Somali halkı olarak İİT üyesi ülkelere çok acil çağrıda bulunuyoruz. Durum çok kritik seviyede ve yardımlar gecikirse çok daha fazla can kaybı olabilir. Lütfen mübarek ramazan ayında çok acil olarak Somali'ye yardım elinizi uzatın."