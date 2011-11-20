T24 LogoT24 Logo
Dünya

Somali fotoğrafı ödül getirdi ANKARA (A.A)

20 Kasım 2011 15:57

-Somali fotoğrafı ödül getirdi ANKARA (A.A) - 20.11.2011 - Anadolu Ajansı'nın deneyimli foto muhabirlerinden Fırat Yurdakul, Somali'de çektiği bir fotoğrafla dünya çapında önemli bir ödül kazandı. Yurdakul, Çin Haber Ajansı Şinua'nın "Yoksulluğa Odaklan" isimli dünya çapındaki fotoğraf yarışmasında, Somali'de aç ve hasta bir çocuğun Türk yardım görevlisi tarafından elleriyle doyurulması fotoğrafı ile mansiyon ödülü aldı. BM Kalkınma Programı'nın işbirliği ile düzenlenen yarışma, dünyanın ilgisini fotoğraf yoluyla yoksulluğa çekmeyi ve bu yolla çözümler üretilebilmesini amaçlıyor. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olan yarışmada dünyanın çeşitli bölgelerinden çekilen yoksulluk fotoğrafları ödüller aldı. AA foto muhabirlerinin Somali'de çektiği fotoğraflar, bu ülkenin içinde bulunduğu trajedinin gerek yurtta gerek dünyada daha iyi anlaşılabilmesi açısından büyük etki yaptı.                  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24