-Somali fotoğrafı ödül getirdi ANKARA (A.A) - 20.11.2011 - Anadolu Ajansı'nın deneyimli foto muhabirlerinden Fırat Yurdakul, Somali'de çektiği bir fotoğrafla dünya çapında önemli bir ödül kazandı. Yurdakul, Çin Haber Ajansı Şinua'nın "Yoksulluğa Odaklan" isimli dünya çapındaki fotoğraf yarışmasında, Somali'de aç ve hasta bir çocuğun Türk yardım görevlisi tarafından elleriyle doyurulması fotoğrafı ile mansiyon ödülü aldı. BM Kalkınma Programı'nın işbirliği ile düzenlenen yarışma, dünyanın ilgisini fotoğraf yoluyla yoksulluğa çekmeyi ve bu yolla çözümler üretilebilmesini amaçlıyor. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olan yarışmada dünyanın çeşitli bölgelerinden çekilen yoksulluk fotoğrafları ödüller aldı. AA foto muhabirlerinin Somali'de çektiği fotoğraflar, bu ülkenin içinde bulunduğu trajedinin gerek yurtta gerek dünyada daha iyi anlaşılabilmesi açısından büyük etki yaptı.