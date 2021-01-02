Somali'de Türk şirketinin şantiyesine intihar saldırısı: 2'si Türk, 5 kişi hayatını kaybetti

Somali'de yol yapım çalışması yapan bir Türk firmasına ait şantiyeye intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda, 2'si Türk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Somali'de yol yapan Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan intihar saldırısı düzenledi. İHA'ya konuşan kaynaklar, "Saldırının Türk askeri üssüne mesafesi yaklaşık 15 kilometredir" bilgisini paylaşırken, "Üssümüzde ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada 1'i Türk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Somali’de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadesi kullanıldı.

Bakan Koca: Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükseldi