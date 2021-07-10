Somali'de hükümet konvoyuna intihar saldırısı: 9 ölü, 8 yaralı

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir hükümet konvoyunu hedef alan intihar saldırısı sonucunda 9 kişi öldü ve 8 kişi yaralandı.

Devlet haber ajansının aktardığına göre konvoy üst düzey bir polis yetkilisi olan Farhan Muhhamed'i taşıyordu. Muhammed'in saldırıdan kurtulduğu belirtildi.

İntihar saldırısını gerçekleştiren teröristin bomba yüklü bir araçla kalabalık bir kavşakta konvoyun arasına daldığı ve aracı patlattığı belirtildi.

Medina Hastanesi'nden Dr. Muhammed Nur, açıklanan ölü ve yaralı sayısının sadece kendi hastanesindekiler olduğunu, gerçek sayının daha da yüksek olabileceğini belirtti.

Saldırıyı Eş-Şebab üstlendi.