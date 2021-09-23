Somali'de halk, 30 yıl sonra ilk kez salonda film izledi

İç savaşın kültürel yaşamı sonlandırdığı Somali’de 30 yıl sonra ilk defa bir salonda film gösterimi yapıldı.

BBC’de yer alan habere göre, Somali’nin başkenti Mogadişu’da yönetmen İbrahim CM’nin çektiği iki kısa film gösterildi. Fimlerin gösterildiği Ulusal Tiyatro, önce iç savaşta militanların üssü, daha sonra da intihar saldırılarının hedefi olmuştu.

Salonun yöneticisi Abdikadir Abdi Yusuf, “Bugün Somali halkı için tarihi bir değer taşıyor. Umutların yeniden yeşerdiğini gösteriyor” dedi.

30 yıl sonra film gösterimi yapılan salona gidenler 10 dolar ödedi. Salonda ciddi güvenlik önlemleri alınmıştı.

Ulusal Tiyatro, 1991 yılında iç savaşın başlangıcında kapanmış, savaşan militanlar için bir üsse dönüşmüştü. Salon, 2012’de yeniden açılmış ancak kısa süre sonra intihar saldırısı meydana gelmişti.