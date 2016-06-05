Somali Büyükelçiliği'ni Albayrak Grubu 65 milyon dolara yaptı, yanına asker eğitimi merkezi kurulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet Somali’nin başkenti Mogadişu’ya indi. Erdoğan buradaki Türk büyükelçiliğinin açılışını yaptı. Açılış öncesi kompleksi inşa eden Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, inşaata 20 ay önce başladıklarını 8 ay erken teslim ettiklerini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yeni 'Büyükelçilik külliyesi'nin 65 milyon dolara mal olduğunu söyledi.

Habertürk'ten Selçuk Tepeli'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet Somali’nin başkenti Mogadişu’ya indiğinde, yenileme çalışmalarına rağmen epey mütevazı görünen havalimanında önceki duraklar Uganda ve Kenya’dan farklı bir atmosfer vardı. Heyetteki gazeteciler dahil herkes için onlarca zırhlı araç apronda bekliyordu. Üzerinde ağır makineli tüfekler bulunan kamyonetlerle çok sayıda yerel güvenlik görevlisi de dışarıda konuşlanmıştı. Ayrıca Mogadişu’da görevli Türk Özel Harekâtçılar, Akrep tipi araçlar eşliğinde kuş uçurtmuyordu.

Duvarların ardı başka bir dünya

Yol boyunca 90’lı yıllardan bu yana çatışmalar ya da terörist saldırılar nedeniyle hasar görmüş binalar göze çarpıyordu. Onlardan biri, 3 gün önce terör örgütü El Şebab’ın bombalı araç ve silahlı saldırıyla 2’si milletvekili 20 kadar insanı katlettiği Ambassador Oteli’ydi. Cumhurbaşkanlığı ekibinde önceki yıllarda bu otelde konaklayanlar bile vardı. Yollar yayalara da kapatılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resimleriyle sevgi gösterisinde bulunan yüzlerce Mogadişulu ise besbelli önceden aranmıştı. Bir kaleyi andıran Türkiye’nin yeni büyükelçilik kompleksine varıldığında, yüksek duvarlarla çevrili iç içe 2 avlu arasında devasa çelik kapılardan geçildi; içerisi adeta başka bir dünyaydı.





Açılış öncesi Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar’ın mikrofon verdiği, kompleksi inşa eden Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, inşaata 20 ay önce başladıklarını 8 ay erken teslim ettiklerini dile getirdi.

Devasa 'büyükelçilik külliyesi'

Ardından Cumhurbaşkanı Erdo- ğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Seyh Mahmud ile birlikte büyükelçilik kompleksinin açılışını yaptı ve şöyle konuştu: “Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği Külliyesi, dünyada 1 numara. Burası 80 dönüm. Dünyada bu kadar büyük alanı olan büyükelçiliğimiz yok”



TİKA Başkanı Serdar Çam da “Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan iken 2011’de buraya ilk geldiğinden beri TİKA, Kızılay, sivil toplum örgütleri ve devletimizin yardımlarının toplamı 1 milyar dolara ulaştı” dedi.



Büyükelçilik külliyesi 7 bloktan oluşuyor. Ayrıca içinde helikopter pisti, cami, tenis kortu, halı saha ve akaryakıt istasyonu bulunuyor. Açılışta konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yeni “büyükelçilik külliyesi”nin 65 milyon dolara mal olduğunu söyledi, “Burayı PKK’lı teröristlere karşı kahramanca mücadele eden Özel Harekât timi koruyor” diyerek teşekkür etti.



Kızılay da Mogadişu’da 600 öğrenci kapasiteli bir sağlık meslek yüksek okulu yapıyor. Eylülde hizmete girecek. Ayrıca Türkiye büyükelçiliğin yanında, Somali ordusu için subay, astsubay yetiştirecek, 400 dönümlük bir askeri eğitim merkezi inşa ediyor. Aslında Somali’nin bir ordusu olduğu söylenemez, ama muhtemelen bu sayede olacak.