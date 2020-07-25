Somali Başbakanı Kayre görevden alındı

T24 Dış Haberler

Somali Parlamentosu, nitelikli çoğunluk ile Başbakan Hasan Ali Kayre'yi görevden alma kararı aldı.

Somali devlet haber ajansının aktardığına göre milletvekillerinden 170'i Kayre'nin görevden alınması için oy kullanırken, 8 vekil de başbakana destek verdi.

Parlamento Başkanı Muhammed Mürsel Şeyh Abdurrahman, aldıkları karar doğrultusunda devlet başkanıma yeni bir başbakan ataması için çağrıda bulundu.

Abdurrahman, Kayre'nin federal yönetim bölgelerinde güvenlik sağlama konusunda başarısız olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Muhammed Abdullah Muhammed, parlamentonun kararını kabul ettiğini ve kısa süre içinde yeni bir başbakan atayacağını duyurdu.