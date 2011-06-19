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Dünya

SOMALİ BAŞBAKANI İSTİFA ETTİ MOGADİŞU (A.A)

19 Haziran 2011 19:29

-SOMALİ BAŞBAKANI İSTİFA ETTİ MOGADİŞU (A.A) - 19.06.2011 - Somali Başbakanı Muhammed Abdullahi Muhammed, bugün istifa ettiğini açıkladı. Somali Başbakanı Muhammed basına yaptığı açıklamada, "Toplumun çıkarını göz önünde bulundurarak ve Kampala anlaşmasına uygun olarak, istifa etme kararı aldım" dedi. Kampala anlaşması, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ile BM'nin Somali Temsilcisi Augustine Mahiga'nın hazır bulunduğu bir törenle 9 Haziran'da imzalanmıştı. Anlaşma, Somali'de geçiş kurumlarının süresinin 2012'ye kadar uzatılmasını, devlet ve parlamento başkanlığı seçimlerinin Ağustos 2012'de yapılmasını ve başbakanın istifasını öngörüyordu. Anlaşmada imzası bulunmayan Abdullahi Muhammed, ilk önceleri istifa etmeyi reddediyordu.

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