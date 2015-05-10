Somalı aileler: Madem devlet bizim yanımızda niye sorumluların cezasını çekmesine izin vermiyor

Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği katliamın yıl dönümüne 3 gün kala yürüyüş ve miting düzenlendi. Şehit madencilerin aileleri, Cengiz Topel Meydanı'nda şehit madencilerin isimlerinin yazılı olduğu pankartın arkasında toplandı.

Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve vatandaşların da destek verdiği yürüyüş, yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla başladı. Şehit madencilerin isimlerinin tek tek okunması sırasında şehit madencilerden birinin yakını, sinir krizi geçirdi. Kendisini şehit isimlerinin yazılı olduğu pankartın üzerine atan kadın, "Göremedim, ölüyorum, kurtarın" beni diye bağırdı. Katılımcılar, kadını alarak sakinleştirmek için yol kenarına götürdü. Başka bir şehit annesi de ağlayarak, "Dayanma gücü ver Allahım" dedi.

Şehit madencilerin isimlerinin okunmasının ardından başlayan yürüyüşte, şehit madencilerin çocukları isimlerin yazılı olduğu pankartın ön tarafını, anneleri de arka tarafını taşıdı. Yürüyüş sırasında madencilerin akrabalarının taşıdığı sembollar herkesi duygulandırdı.

'Babamın fotoğrafını taşıyorum. Babamı özledim'

Küçük bir kız çocuğu şehit babasının isminin yazılı olduğu bareti kafasına takarken, bir çocuk ise şehit babasının fotoğrafını taşıdı. Maden kazasında şehit olan Bilal Malkoç'un oğlu Emrem, maden ocağında babasını ve dayısını kaybettiğini belirterek, "Babamın fotoğrafını taşıyorum. Babamı özledim. Babamı ve dayımı kaybettim Soma'da maden kazasında. Onları özlüyorum. Bana onları kim getirecek" dedi.

Annesi Meltem Malkoç ise sebep olanların da aynı acıyı çekmesini istedi. Acılı anne, "Bu dünyada ödemezlerse öbür dünyada inşallah Allah alır bunların hakkını. Nasıl özledim diye yapıyorsa, Allah da onlara böyle evlat acısı, kardeş acısı göstersin. Bu baştakilere göstersin. Kimin ihmali varsa, Allah onlara her şeyi bu dünyada göstersin biz de onların acısını görelim. Bu 301 kişi bunların acısını görsün" şeklinde konuştu.

'Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek'

"Somayı unutmadık unutulmayacağız" pankartı taşıyan grup, yürüyüş boyunca "Hırsız katil AKP", "İş kazası değil bu bir cinayet", "Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek" sloganlarını attı.

Yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından Soma Hükümet Konağı önünde toplanan grubun arasından, şehit madenci Mustafa Kaya'nın eşi Naciye Kaya konuşma yaptı. Eşinin ekmek parası için gittiği kömür ocağından cenazesinin geldiğini söyleyen Kaya, "Yazıklar olsun diyorum. Madem devlet bizim yanımızda niye sorumluların cezasını çekmesine izin vermiyor. Nerede Enerji Bakanı? Nerede buranın belediye başkanı, nerede? Biz yalnız kalmak istemiyoruz" dedikten sonra bayıldı.

Gerçek sorumlular cezalandırılsın

Mitingte, HDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de bir konuşma yaptı. Kürkçü, "Tüm halklarla beraber adalet istiyoruz. Somalı ailelerin çağrısını hep birlikte tekrar ediyoruz. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Hepimiz gördük, hepimiz biliyoruz, bu adaletin, herhangi bir mahkemede, sağlanamayacağını, görüyoruz" dedi.

Kürkçü'nün ardından CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de bir konuşma yaparak, "Sadece bazıları daha çok para kazansın, birileri daha yüksek katlı gökdelenler yapsın. Birileri cebindeki paraya para, konforuna konfor lüksüne düks katsın diye yerin altında hiç hakketmedikleri sonla karşılaşan 301 kardeşimizi doğuran analara ve onların çocuklarını babasız büyütmeye çalışan analara selam olsun" ifadelerini kullandı.

Soma'da ailelerin ve yakınlarının düzenlediği miting sona erdi. Mitingin sonunda bir kez daha, kürsüden "gerçek sorumluların" cezalandırılması istendi.